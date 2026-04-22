Avanza estrategia de clúster energético para detonar inversión y desarrollo en Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.– Abril 22 de 2026.- Con el objetivo de conformar un clúster que integre a empresas y prestadoras de servicios del estado en proyectos energéticos, la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) sostuvo una reunión de trabajo con el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), donde se presentaron los avances y el esquema de esta estrategia.

El Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se impulsa la participación de la industria local en el desarrollo de proyectos energéticos, promoviendo su integración en áreas estratégicas como servicios, proveeduría y manufactura.

Señaló que esta iniciativa permitirá generar mayores oportunidades de crecimiento económico, atraer inversiones y fortalecer el desarrollo industrial en la entidad, consolidando a Tamaulipas como un referente en el sector energético.

Durante la reunión, el titular de la dependencia estuvo acompañado por el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles, y el director de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Gas y Petroquímicos, Héctor Tamez, quienes expusieron los avances y objetivos de esta estrategia.

La SEDENER ha establecido acercamientos con cámaras empresariales y empresas del sector energético en las regiones norte y sur del estado, con el propósito de conformar un clúster con capacidades técnicas y operativas que permitan atender la demanda de servicios derivados de las inversiones en desarrollo.