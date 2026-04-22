Arranca en la UTTN la actividad del Clúster Eléctrico Electrónico de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) fue sede de la reunión de seguimiento del Clúster Eléctrico Electrónico de Tamaulipas (CEET), impulsado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía (SE), en coordinación con diversas compañías de estas importantes áreas industriales.

El rector de la universidad, Edgar Garza Hernández, compartió que se cumplió el propósito de formalizar el inicio de actividades del clúster, comenzar la planeación estratégica correspondiente al ejercicio 2026 y presentar el avance de los trabajos administrativos, así como llevar a cabo el análisis para identificar y definir las necesidades y proyectos prioritarios de los asociados.

Subrayó que esta reunión representó un movimiento estratégico fundamental para la UTTN, al ser la sede y participar activamente con el sector empresarial, lo que posiciona a la institución en el centro del ecosistema industrial de la región.

Indicó que, previo a su realización, las y los asistentes fueron invitados a efectuar un recorrido por las instalaciones de la universidad, particularmente en los laboratorios tecnológicos, con el objetivo de conocer el potencial de la infraestructura, con énfasis en las áreas relacionadas con actividades de capacitación y desarrollo académico de estudiantes.

Resaltó que la universidad es un elemento importante en la instalación de este clúster, lo que refleja la confianza que las empresas tienen en la institución, al formar a profesionistas con un alto perfil que se suma a áreas especializadas de dichas compañías, ello en sintonía con la visión educativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Entre los asistentes a la reunión por parte de las empresas estuvieron: Sergio Arturo Treviño Ayala, gerente de la planta Black & Decker de Reynosa, como presidente del clúster; Abraham Walter Rico Murrieta, gerente senior de Comercio Exterior y representante legal de la empresa LG Electronics de Reynosa, como secretario; Sergio Antonio Ruiz Leal, gerente de operaciones de la empresa TKR de México, como tesorero; Víctor Javier Arellano Valadez, representante de la empresa Alcom Electrónicos de México, como consejero, y Manuel García Garza, director general de Bright Finishing, como consejero.

Por parte de las autoridades de gobierno, estuvieron presentes: Anabell Flores Garza, subsecretaria de Inversión; Gladis Lizbeth Guerrero Cárdenas, directora de Atención a la Industria Establecida; José Stolberg Casas, jefe de Departamento de Clústeres de la Secretaría de Economía, además de José Roberto Campos Leal, director general técnico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Manuel Montoya Ortega, director de ENE Estructuras de Negocio, y Elvira Medellín Torres, del área legal de ENE Estructuras de Negocio.