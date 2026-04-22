Aprueba Congreso de Tamaulipas Minuta en materia de Feminicidio

Cd. Victoria, Tam.- El Congreso de Tamaulipas aprobó la Minuta enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio, posicionándose como una de las primeras legislaturas del país en avalarla.

La modificación constitucional tiene como objetivo facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio, que establezca de manera uniforme el tipo penal y sus sanciones en todo el territorio nacional, fortaleciendo el marco jurídico para su atención y sanción.

La diputada Yuriria Iturbe Vázquez destacó que esta reforma representa un avance significativo en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para atender la violencia de género.

“Se busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos órdenes de gobierno el acceso a una vida libre de violencias para las mujeres y niñas”, expresó.

Asimismo, subrayó que esta medida fortalecerá la actuación del Estado mexicano frente a este delito.

“Se fortalece al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”, puntualizó.

Cabe señalar que esta reforma deriva de una iniciativa presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la Cámara de Diputados, y responde a la necesidad de contar con una legislación homogénea que garantice la igualdad, la seguridad jurídica y la efectividad en la investigación y sanción del feminicidio en el país.

Con esta aprobación, el Congreso de Tamaulipas refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos de las mujeres y con el fortalecimiento de un marco legal que contribuya a erradicar la violencia de género en México.