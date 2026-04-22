Abre TAMUX convocatoria estatal para artistas con “Creatividad Salvaje 2026”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- El Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX) lanzó la convocatoria para participar en la exposición colectiva “Creatividad Salvaje 2026”, en el marco del Día Internacional de los Museos, que este año se conmemora bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”.

La invitación está dirigida a artistas consolidados, emergentes, estudiantes y personas que inician su trayectoria en el ámbito artístico, con el objetivo de generar un espacio de encuentro donde converjan distintas perspectivas a través de la expresión visual, promoviendo el diálogo entre cultura, ciencia y medio ambiente.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el papel de los espacios culturales como motores de reflexión social y conciencia ambiental.

“Desde la Comisión impulsamos al TAMUX como un punto de encuentro entre el arte, la ciencia y la naturaleza, donde las y los tamaulipecos puedan expresar su creatividad y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestro entorno”, señaló.

La temática de esta edición invita a reflexionar sobre los elementos que cohesionan a la sociedad, como la relación entre la humanidad y la naturaleza, el vínculo entre pasado y presente, así como la interacción entre ciencia, arte y comunidad, destacando el papel de los museos como espacios de convivencia, aprendizaje y construcción colectiva.

“Creatividad Salvaje 2026 es una plataforma incluyente que abre sus puertas a nuevas voces y talentos, fomentando la participación ciudadana y el sentido de pertenencia a través del arte”, agregó el funcionario.

Podrán participar obras en disciplinas como pintura e ilustración; cada artista podrá registrar hasta dos piezas con una medida máxima de 90 centímetros por lado, las cuales deberán estar listas para su exhibición.

Las personas interesadas deberán enviar sus propuestas al correo electrónico exposiciones.tamux@gmail.com, indicando en el asunto: “Creatividad Salvaje 2026 – Nombre del artista”, e incluir nombre completo, nombre artístico (si aplica), ficha técnica de la obra, semblanza breve del artista, texto descriptivo de cada pieza e imagen en alta calidad.

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de abril de 2026, mientras que la inauguración de la exposición colectiva se llevará a cabo el sábado 16 de mayo del mismo año. Las y los artistas seleccionados serán contactados directamente.

Indicó que con estas acciones, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, a través del TAMUX, fortalece los espacios de difusión cultural y ambiental, en concordancia con la visión del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer el tejido social y promover el acceso a la cultura.