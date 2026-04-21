Refuerza Tamaulipas coordinación con el Gobierno Federal para impulsar estrategias de salud en beneficio de la población

Ciudad de México.- Abril 21 de 2026.- Con el objetivo de consolidar un sistema de salud más sólido, eficiente y cercano a las necesidades de la ciudadanía, el Gobierno de Tamaulipas fortaleció la coordinación institucional con el Gobierno de México, mediante una reunión de trabajo encabezada por autoridades del Sector Salud.

Durante el encuentro, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, presentó al secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz, los avances de los planes y programas que se impulsan en la entidad en esta materia.

En la reunión, se compartieron acciones estratégicas enfocadas al fortalecimiento de los servicios de salud, con especial énfasis en la modernización de la infraestructura y la mejora continua de la atención médica, con el propósito de brindar servicios de mayor calidad a la población tamaulipeca.

Este diálogo institucional, permitió reforzar la agenda de coordinación entre el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya y la administración federal liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta para garantizar el bienestar y la salud de las y los ciudadanos.

A este encuentro, asistió también la directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, así como el director General de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reitera su compromiso de fortalecer las políticas públicas en materia de salud, priorizando la coordinación con el Gobierno de México para que los beneficios se traduzcan en una mejor calidad de vida para todas y todos.