Reduce Tamaulipas homicidios dolosos: se ubica en lugar 14 a nivel nacional: SESNSP

Abril 21 de 2026.- Como resultado de la estrategia de seguridad y la coordinación entre el Gobierno del Estado y las Fuerzas Federales, Tamaulipas mantiene una tendencia a la baja en el número de homicidios dolosos, ubicándose en el lugar número 14 a nivel nacional con menos víctimas por este delito, de acuerdo con datos oficiales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que durante el primer trimestre de 2026, Tamaulipas consolidó esta tendencia a la baja, la cual se ha registrado desde el inicio de la actual administración estatal.

Durante el mes de febrero de 2026, se registraron 12 casos, la cifra más baja en la última década, con una reducción del 50% respecto al mismo mes de 2025.

A nivel nacional, más del 50% de homicidios dolosos se concentran en siete estados del país, con un total de 799 casos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca, de acuerdo con los datos presentados en la conferencia matutina del 14 de abril de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En México, los homicidios dolosos disminuyeron 41 por ciento al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026.

Esto representa 35 homicidios diarios menos y posiciona a marzo de este año como el más bajo desde 2016.

Además, el primer trimestre de 2026 es el más bajo desde 2016, con un promedio diario de 50.8 en los tres primeros meses del año.