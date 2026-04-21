POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tamaulipas entre los afectados por derrame petrolero

Negaron que fuera un derrame de Pemex, mientras se contaminaban más de 630 kilómetros de litoral de 4 estados, entre ellos Tamaulipas, los efectos impactaron en 51 playas de esas entidades entre las que figuran, Veracruz, Tabasco y Campeche. El “incidente”, primero negado y después minimizado fue originado por una fuga en un oleoducto de la paraestatal, y detrás de esta hay varios responsables en diferente medida, que no actuaron de manera inmediata, prefirieron la simulación o realmente no se dieron cuenta de la magnitud del evento, el cual ocultaron a lo largo de dos meses.

A Pemex no le quedó más remedio que confirmarlo, dada la fuerte presión ejercida por grupos ambientalistas y comunidades pesqueras, que denunciaron los daños que generaron en la pesca y en los manglares.

La cuestión es que, en uno u otro caso, estamos frente a un acto ¿de negligencia o de ineptitud? Y no sólo de Pemex, sino de las secretarías de Energía y de Medio Ambiente, que tienen responsabilidad por la naturaleza de sus funciones. La renuncia de los funcionarios involucrados fue una salida decorosa, porque dadas las dimensiones de los daños, tendrían que enfrentar los cargos, que no son pocos.

Estamos frente a un desastre ambiental que sólo los pescadores como parte de los afectados han salido a denunciar, al igual que algunos ambientalistas; en esas condiciones el caso se generó por un acto de gigantesca ineptitud o de negligencia, o una combinación de las dos. Porque la autoridad no sólo fue omisa, sino que mintió al salir a decir que no había pasado nada. La renuncia es una salida bondadosa, porque siendo justos y apegado a derecho, en este momento tendría que estar enfrentando los cargos correspondientes.

¿Cómo puede calificarse? el hecho, de que hace dos meses la para estatal mintió en cuanto a las dimensiones del daño, creo la versión de un barco que nadie vio, ni había registros de tal unidad, y ahora dos meses después, reconoce que el problema se originó en una plataforma, de tal manera que controlaron el impacto mediático, pero no el daño.

Hubo una cadena de complicidades, porque son varios los actores que tuvieron presencia en la testificación del evento, unos pertenecientes al engranaje de Pemex y otros de dependencias e instituciones externas, entre ellos el director de Seguridad Industrial, el director de Operaciones, directores de la Zona de Marina, la secretaría de Medio Ambiente, la secretaría de Energía y todos negaron que fuera un derrame de Pemex, ceguera total o ineptitud total, pero no hay un solo responsable. Fin de la historia … mediática, porque la del impacto en el ecosistema, es un veredicto pendiente.

GOBIERNO DE TAMAULIPAS RESCATARÁ EL CINE AVENIDA. – Es una buena noticia, que el cine Avenida sea remodelado por iniciativa del Gobierno de Tamaulipas, porque además de su aprovechamiento físico, es una pena que su deterioro impacte en una avenida tan importante como emblemática, la alameda de esta ciudad capital que todos conocemos popularmente como “El Diecisiete”.

Sin duda, una buena decisión del gobierno de Tamaulipas, que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, haber formalizado la adquisición del histórico Cine Avenida, ubicado en la calle 17 con Allende, el cual será restaurado y transformado en un espacio cultural y para la práctica del teatro de artes visuales para la ciudad.

Es un edificio que en otros tiempos vivió inmejorables condiciones, fue en algún momento el principal escenario para eventos de todo tipo, incluyendo los informes de gobierno, eventos culturales, asambleas de trabajo, etc. Hoy será rescatado para transformarlo en un Centro Cultural, que vendrá a abrir espacios al arte local y se integrará a su entorno.

Porque el Centro Cultural donde opera el teatro “Amalia González de Castillo Ledón” es muy bello, pero su mantenimiento y operación resulta muy costoso. Está reservado para ciertos eventos y Victoria requiere un lugar más abierto y funcional para la promoción de actividades artísticas o culturales para todo público.

El cine Avenida sufre el abandono de tres décadas, con acciones de vandalismo y todo lo que usted pueda imaginarse, requiere no una manita de gato, sino una “garra de tigre”, capaz de devolverle su espacio en la vida y la historia de esta capital.

MAS RECURSOS PARA REHABILITACIÓN DE CALLES: GATTÁS. – Con miras de seguir transformado a Victoria, en la ciudad digna que reclama su condición de capital de Estado, el gobierno Municipal de Eduardo Gattás, estudia el estado que guardan las finanzas para definir montos y metas que permita desarrollar un programa especial con recursos propios, para ser destinado a la rehabilitación de pavimentos en los distintos sectores de la ciudad.

Para lograr resultados inmediatos, además de sumar 3 cuadrillas a los trabajos, buscará el apoyo de empresas locales, con el objetivo de alcanzar mayor cobertura en calles primarias y secundarias.

Gattás evalúa de manera permanente el desempeño de los diferentes servicios públicos que presta el municipio, porque es la mejor manera de tener un ritmo sostenido, con buenos resultados, de esta manera ha logrado mantener la eficiencia arriba del 90% en recolección de basura y alumbrado público; mientras que en bacheo se trabaja para atender las afectaciones que dejó la lluvia el año pasado, que llegaron a más del 70% del pavimento; “es ahí donde traemos una lucha y trabajo permanente”, considera el Jefe Edilicio.