Política social de AVA se consolida con más acción transformadora

La Secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González comparece ante la Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 21 de 2026.- La Secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González, destacó la política social que se desarrolla en Tamaulipas para disminuir las desigualdades, cuyo carácter humanista, se traduce en la promoción permanente del ejercicio de los derechos ciudadanos.

Al realizar su comparecencia ante el Honorable Congreso del Estado, Casas González expuso datos del estado que guardan los diversos ramos del Ejercicio Fiscal 2025 de la SEBIEN, así como de los organismos sectorizados que la componen, en el marco del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, Américo Villarreal Anaya.

Durante este ejercicio en el cual se da cumplimiento al fortalecimiento de la democracia y la transparencia con la rendición de cuentas, la titular de dicha dependencia subrayó que Tamaulipas presentó un logro histórico al disminuir casi un 50 por ciento el indicador de pobreza extrema en los últimos tres años, gracias a la política social que el gobernador Américo Villarreal Anaya desarrolla en el estado, y que se manifiesta en más acción transformadora.

En sesión ordinaria ante el Pleno de la Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, describió asimismo las dos estrategias puntuales de la política social del gobernador Américo Villarreal Anaya, que consisten en implementar planes, programas y proyectos hacia la disminución de las carencias sociales, por una parte, y en otra vertiente, la ubicación de las áreas urbanas y rurales que presentan pobreza extrema, a través de herramientas tecnológicas con el apoyo de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital y con información del INEGI, para lograr la ubicación de las áreas urbanas y rurales que presentan pobreza extrema.

Casas González indicó que durante 2025, se destinaron 1.4 millones de paquetes alimentarios a 285 mil familias, mediante una inversión superior a 503 millones de pesos, en el programa Alimentando tu Bienestar.

Además, en ese período, en los 60 Comedores de Bienestar se prepararon más de 1 millón de raciones con productos de calidad y elaborados por 180 cocineras, en un trabajo dirigido a disminuir la inseguridad alimentaria, principalmente entre quienes enfrentan pobreza extrema.

De igual forma, agregó que, atendiendo la petición ciudadana, se entregaron 219 apoyos en el programa Bienestar Solidario que se implementó el año pasado y que consiste en la entrega de hasta 8 mil pesos para gastos funerarios por la pérdida de un familiar en línea directa.

En el renglón de empleo temporal, se invirtieron 10 millones de pesos en atención a solicitudes gestionadas por delegaciones de Bienestar y 31 gobiernos municipales, en los que se entregaron 2, 517 apoyos sociales a personas en situación de pobreza, desempleo o sin ingresos formales.

Casas González destacó más inversión gestionada por el gobernador Américo Villarreal Anaya referente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), y que fue por el orden de los 182.6 millones de pesos para obras de infraestructura hidráulica, de rehabilitación y equipamiento de espacios públicos, así como de nuevas edificaciones deportivas, entre otros.

En el objetivo de alcanzar más cohesión social y atención integral a las comunidades, dijo que a través de Parques Centros y Unidades de Bienestar se realizaron actividades recreativas, formativas, artísticas y deportivas que beneficiaron a más de 592 mil personas por medio de 104 espacios públicos y en ocho de estos sitios, son sede del programa Lazos de Bienestar del Sistema DIF Tamaulipas.

En el renglón de más inclusión social, mencionó que se cuenta con un fideicomiso destinado a la pensión para personas con discapacidad permanente para beneficiar actualmente en conjunto con la federación a más de 35 mil personas, siendo Tamaulipas una de las 24 entidades federativas que contribuyen en este programa.

Un programa que dijo destaca por su atención prioritaria a la niñez, son la Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas, que en forma colaborativa se realiza con la Secretaría de Educación y otras dependencias; esta dinámica incluye visitas guiadas a Palacio de Gobierno de estudiantes de escuelas urbanas y rurales, donde la mayoría tuvieron al gobernador Américo Villarreal Anaya como su anfitrión.

En el renglón de Arte y Cultura, destacó la realización del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano en su edición 32, con una inversión de más de 44 millones de pesos. En este renglón contó la participación del estado en programas de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PACMYC), así como la creación del programa Semilleros comunitarios artísticos.

En su comparecencia, la titular de SEBIEN, ofreció datos sobre las inversiones en más infraestructura y equipamiento deportivo para el Bienestar, así como más becas deportivas, becas para deporte de alto rendimiento y realización de eventos deportivos sobresalientes como el Macro regional de Atletismo, el Macro regional de Triatlón, el 5º Festival Mexicano de Tae Kwon Do, y la participación de la liga tamaulipeca de Santa María de Aguayo en la Serie Latinoamericana de Beisbol de Ligas Pequeñas Categoría Senior 15-16 años en la que participaron 7 países.