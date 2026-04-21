Mantiene Academia Social de Valores actividades en escuelas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 21 de 2026.- Con el propósito de fomentar valores a través de actividades con enfoque en la ética y la cultura cívica, la Secretaría de Bienestar Social continúa el desarrollo de la Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas, estrategia orientada a generar entornos escolares de sana convivencia en zonas vulnerables.

La Secretaria Silvia Casas González, informó que mediante un trabajo colaborativo con la Secretaría de Educación y diversas dependencias gubernamentales, se ha logrado llegar a más de 30 planteles, donde se promueven valores a través de actividades que fortalecen la convivencia escolar y contribuyen a la construcción de entornos de paz.

Destacó que este año se alcanza la quinta edición del programa, cuya dinámica contempla el desarrollo de jornadas a lo largo de una semana, con actividades fuera del aula que enriquecen la formación educativa y cultural de alumnas y alumnos de nivel primaria en la zona centro del estado. En esta ocasión, las actividades se realizaron en la Escuela Primaria “Profesor Raúl Echavarría Ruiz”, en el municipio de Victoria.

Señaló que en esta estrategia participan el Sistema DIF Tamaulipas, así como las secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, además de Tránsito Estatal, la Guardia Cibernética y Protección Civil, junto con el Conjunto Típico Tamaulipeco y la Banda de Música del Estado.

La comunidad escolar, integrada por niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, así como tutores y cuidadores, ha participado activamente en este esfuerzo conjunto que impulsa el gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de fortalecer el tejido social, promover el respeto a los derechos humanos y consolidar una cultura de paz en Tamaulipas.

“Nuestro gobernador, bajo una política humanista, nos ha instruido a trabajar mediante programas que impulsen el bienestar de las y los tamaulipecos, particularmente en la generación de entornos escolares de sana convivencia comunitaria”, expresó Casas González.