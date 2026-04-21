Inicia instalación de señalética en Corredor Gastronómico Interejidal: Sectur 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 21 de 2026.- El Corredor Interejidal avanza en su consolidación como un referente del turismo gastronómico en Tamaulipas, mediante la instalación de señalética que fortalece la orientación, seguridad y experiencia de quienes visitan esta zona.

El Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que en esta primera etapa se contempla la colocación de 110 señalamientos turísticos y de servicios relacionados con los atractivos del corredor, así como 36 señalamientos correspondientes a establecimientos de alimentos, distribuidos en 18 espacios gastronómicos.

Explicó que esta acción forma parte de una estrategia integral para fortalecer los destinos turísticos y el turismo comunitario, generando beneficios directos para la población local.

“Con el decidido apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, avanzamos a paso firme en turismo, seguridad, infraestructura, normatividad e inversión para la transformación de Tamaulipas”, señaló el funcionario.

Destacó que esta nueva señalética permitirá a visitantes y turistas identificar de manera clara los puntos de interés del corredor, facilitando el acceso a una oferta gastronómica diversa que incluye desde platillos tradicionales hasta preparaciones típicas de la región.

Asimismo, subrayó que el Corredor Interejidal busca posicionarse como un destino turístico atractivo, con espacios seguros y con identidad regional, que fomenten la convivencia familiar y promuevan el desarrollo económico local.

Finalmente, reiteró que estas acciones contribuyen a consolidar a Tamaulipas como un destino confiable y competitivo, impulsando el turismo como motor de desarrollo y bienestar.