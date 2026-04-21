Por: Raúl Terrazas Barraza

Secretarias y secretarios en acción

Mientras que dos secretarios del Gabinete del Titular del Poder Ejecutivo, Doctor Américo Villarreal Anaya comparecieron ante las diputadas y diputados de la Legislatura 66, dos más coincidieron en una conferencia de prensa Conjunta en el Palacio de Gobierno, en tanto que, una de sus compañeras presentó al Secretario de Salud Federal, Doctor David Kershenobich Stalnikowitz los avances que tiene la entidad en la prevención y atención a la salud.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, ingeniero Antonio Varela Flores, acudió a la Comisión Legislativa de la materia, para ampliar la información del Cuarto Informe de Gobierno que fue entregado al Congreso del Estado a mediados de marzo pasado y les dijo que existe una política pública basada en la integralidad en la cual coinciden la productividad, sostenibilidad y la sanidad agroalimentaria.

De la misma manera les dijo que en el período del Informe presentado a la Legislatura, fueron realizados 32 proyectos con una inversión superior a los 224 millones de pesos para beneficiar a más de 112 mil productores, en un escenario donde las acciones consistieron en la entrega de casi 700 toneladas de semillas certificadas de maíz, frijol, sorgo, avena, cártamo y cacahuate, así como fertilizantes a unos dos mil productores del sector rural.

De manera especial, por la presencia de patógenos que ponen en riesgo la actividad ganadera, el Gobierno de Tamaulipas invirtió el año pasado más de 100 millones de pesos para sanidad e inocuidad agroalimentaria y se contó con una aportación federal por más de 80 millones de pesos para las campañas zoosanitarias, de sanidad vegetal y para el sector pesquero

También debieron de destinar recursos para combatir enfermedades como tuberculosis, brucelosis, rabia paralítica bovina, garrapata, control de varroasis en abejas y vigilancia en cerdos e influenza aviar, cuyo dato del secretarios implicó una inversión de 48 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Federal.

Para el asunto del gusano barrenador del Ganado, requirió de atención especial y es un asunto en el cual no cabe la distención, por ello, monitorear más de 20 municipios, inspeccionar animales, más de 115 mil, revisar embarques y liberar moscas para el control biológico, son acciones cotidianas.

La secretaria de Bienestar Social, Doctora Silvia Casas González, compareció ante el Pleno Legislativo y para hablar de las acciones contenidas en el Cuarto Informe de Gobierno y dijo a las y los Legisladores que el carácter humanista del Gobierno, se traduce en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la disminución de las desigualdades.

Habló de la reducción del indicador de pobreza extrema en la entidad, misma que se ha repetido en los últimos tres años como fruto de la estrategia definida por el Doctor Villarreal Anaya como prioridad y cuyo objetivo es que en Tamaulipas no exista este tipo de condición social.

Hizo énfasis en el alcance de los programas sociales como el beneficio a 285 mil familias con un millón 400 mil paquetes alimentarios del Programa Alimentando tu Bienestar que implicó invertir más de 500 millones de pesos.

En 60 comedores del Bienestar el apoyo a la alimentación tuvo un logro de más de un millón de raciones servidas y que fueron elaboradas por 180 cocineras y con ello disminuir la inseguridad alimentaria

Con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, 182 millones de pesos se destinaron a obras de infraestructura hidráulica, construcción de instalaciones deportivas, rehabilitación y equipamiento de espacios públicos,

Los secretarios que, en una conferencia de prensa hablaron sobre el fenómeno registrado en el sur de la entidad, la mortandad de peces y cuya causa fueron los cambios hidrodinámicos y la salinidad del Sistema Lagunario, sin que representara riesgo para la calidad del agua de uso y consumo humano en los municipios de la zona, como tampoco hubo afectación de la actividad pesquera, fueron el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y Karl Heinz Becker Hernández de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Apuntaron que la situación crítica pasó y que, se mantienen recorridos de monitoreo a través de autoridades de los tres órdenes de gobierno, sobre todo de vigilancia en la disposición final de los pescados muertos y monitorear la integridad de la infraestructura hidráulica.

El titular de SEDUMA, precisó que, junto con CONAGUA y COMAPA Sur, las dependencias estatales participaron en la recolección y disposición final de tres toneladas de peces muertos, entre cuyas especies se cuentan tilapia, plateado, bobo y pez diablo, depositados en sitios específicos para cumplir con los protocolos dispuestos por autoridades federales a fin de evitar riesgos de contaminación ambiental.

Por su parte, la secretaria de Salud del Gobierno de la entidad, doctora Adriana Marcela Hernández Campos, participó en una reunión de trabajo con el secretario de Salud Federal, doctor Kershenobich Stalnikowitz, en la cual acordaron mejorar la coordinación interinstitucional, para consolidar un sistema de salud sólido, eficiente y cercano a las necesidades de las personas.

Entre los funcionarios de los dos niveles de Gobierno analizaron las estratégicas de fortalecimiento de los servicios de salud, con especial énfasis en la modernización de la infraestructura y la mejora continua de la atención médica, con para que sean de más calidad.