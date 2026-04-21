Por: Raúl Terrazas Barraza

Positivismo en salud

Una mañana en positivo fue la que se vivió este inicio de semana en el Polyforum del Parque Bicentenario, con motivo de los Honores a la Bandera que estuvieron a cargo del sector salud y por la entrega de premios y reconocimientos de antigüedad a personal de salud, tanto estatales como aquellos que tienen plazas federales de la Secretaría que tiene a su cargo la Doctora Adriana Hermández Campos y de la Coordinación del IMSS-Bienestar.

Positivo, porque es el área de la administración pública en la cual el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya trabajó durante tres décadas y enfatizó que, gracias al trabajo de sus compañeros, Tamaulipas es ejemplo nacional, al no tener casos de sarampión, tiene un avance de casi el 99 por ciento de vacunación, respecto a la meta prevista para estos días y padecimientos como el dengue están bajo control.

También porque el Mandatario reconoció el empeño de la gente de salud para promocionar, prevenir y recuperar la salud en los tres niveles de atención, así como, de aquellos que desde el trabajo administrativo son facilitadores de que programas y acciones lleguen a cada parte de la población con oportunidad para otorgar una mejor atención.

El evento de Honores a la Bandera su positivo, porque ya habían pasado algunos años sin que se entregaran reconocimientos a los trabajadore con más de 20 años y hasta 60 de servicios como ocurrió ahora al entregar una presea a la enfermera Alma Arcelia Cárdenas Guardo, quien tiene esta última cantidad de años de servicio y por tanto estuvo entre quienes presidieron la ceremonia y, hasta le tocó hablar para agradecer la distinción de que fueron objeto ella y 37 personas más allí, en el Polyforum, pero, mil 363 más que conformaban la relación de homenajeados.

Es de mencionarse además que, el Gobernador Villarreal Anaya estuvo a gusto, identificado con los asistentes y contento de ver y saludar a personas como el doctor Oscar Javier Álvarez Meléndez del Hospital Civil de Victoria, a Alma Rosa Escobar Camacho, Enfermera Oficina Central en Victoria, Olga Castillo González, enfermera El Mante y Rubén Rodríguez Prado, quien labora en programas de salud en Victoria.

Positivo también porque coincidieron en muy buena lid dirigentes sindicales de sector salud a quienes al momento de su presentación sus seguidores vitorearon, en el entendido de que, se llevaron los aplausos más fuertes la licenciada Blanca Valles Rodríguez del Sindicato de Burócratas del Estado y el dirigente de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Saludo, Adolfo Sierra Medina.

Pero, además la secretaria General del Sindicato Mexicano de Salud, licenciada Reyna San Juana Guerrero Vázquez y el Médico Omar Garacía Lara dirigente del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud, con quienes se completa el cuarteto de representantes sindicales que tiene el sector y que, cada uno de ellos lucha por el espacio que les corresponde, aunque en la entrega de los reconocimiento a los trabajadores, la coincidencia dejó un buen sabor de boca.

Tras las dos ceremonias, la de Honores a la Bandera y la de entrega de reconocimientos por 20 y hasta 60 años de servicio en el sector salud, en titular el Poder Ejecutivo y casi todos los funcionarios de su Gabinete compartieron el desayuno con los homenajeados, de manera que la convivencia tuvo su efecto positivo en todos los sentidos.

Los otros

Villarreal Anaya fue además a echar un ojo a las unidades que darán servicio de transporte público en la capital de Tamaulipas, seis unidades que integran la, Ruta Conecta, que, dicho sea de paso, vendrá a transformar el sistema de transporte urbano, mismo que, tiene año en condiciones paupérrimas ya que, los dueños de las concesiones otorgadas por el propio Gobierno del Estado, nunca hicieron nada para mejorar la calidad del servicio.

Ahora, con el respaldo del Gobierno de la entidad, Victoria como capital de la entidad tendrá transporte digno y con la posibilidad de crecer muy rápido, porque ya hay diálogo con la empresa a fin de que aumente la cantidad de unidades, por cierto, de color rojo y con logos de la transformación, que circularán por diferentes sectores.

En el Partido Verde Ecologista de México que lidera en Tamaulipas el licenciado Manuel Muñoz Cano, tienen nuevo colaborador, José Andrés Zorrilla Moreno, quien fuera alcalde de Ciudad Madero en la nunca bien recordada era del panismo, aunque, a pesar de ello, el ahora verista hizo buen papel al frente del Ayuntamiento y, con suerte, si su chamba es significativa con los ecologistas, podría estar de nuevo en la política del sur de la entidad.

El exalcalde es ya secretario de Diálogos por el Desarrollo Rumbo a la Plataforma Electoral del Partido Verde en la entidad. Le entregaron nombramiento y toda la cosa, para que le eche ganas y dedique su tiempo a fortalecer el trabajo en los municipios de la entidad, sobre todo en aquellos que hay cambios de dirigentes.

Zorrilla Moreno, ha colaborado en los últimos meses en medios de comunicación con la entrega de opiniones sobre temas de diferente índole.

Habrá en Tamaulipas Junta Central Catastral, porque las y los diputados de las Comisiones de Asuntos Municipales y la de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, dieron el sí a la modificación de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas y, por tanto, se pondrá a consideración del Pleno Legislativo mediante el dictamen de rigor.

La idea es que, esa Junta sea un organismo auxiliar permanente, que establecerá criterios para determinar los valores catastrales, revisar y emitir opiniones técnicas sobre acuerdos de las Juntas Municipales y será fundamental para atacar de frente el problema de metodología real y uniforme respecto al valor de los predios, porque existen rezagos, inequidades y distorsiones en las contribuciones que los propietarios deben de pagar por sus bienes.