Fortalece STPS diálogo con sector maquilador en Matamoros para ampliar oportunidades laborales

Matamoros, Tamaulipas.- Abril 21 de 2026.- Como parte de una gira de trabajo orientada a fortalecer la vinculación con el sector productivo, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, realizó visitas a empresas maquiladoras estratégicas del municipio, consolidando espacios de diálogo que impulsan el desarrollo económico y laboral en la región.

Durante los recorridos por las instalaciones de TPI Composites II y Mexican Assembly, se promovieron encuentros productivos enfocados en identificar áreas de oportunidad, fortalecer la colaboración institucional y generar condiciones que favorezcan la creación de más y mejores empleos para las y los tamaulipecos.

En estas actividades, el titular de la dependencia reafirmó el compromiso de la Secretaría con el crecimiento laboral, la capacitación continua y la mejora de las condiciones de trabajo en la entidad.

Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar alianzas con el sector industrial, impulsar la competitividad y garantizar que el desarrollo económico se traduzca en bienestar para las familias trabajadoras de Tamaulipas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó así su labor alineada a las políticas públicas del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientadas a construir un estado con justicia laboral, inclusión y mayores oportunidades para todas y todos.