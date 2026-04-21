Fortalece SET habilidades digitales y tecnológicas en estudiantes de primaria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 21 de 2026.- Estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Primaria “Juana de Asbaje” participaron en una visita al Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), donde recibieron formación en programación y robótica, informó el director del centro, Orlando Daniel Vázquez Berrones.

Señaló que la actividad tuvo como propósito acercar a las y los alumnos al desarrollo de videojuegos e introducirlos en el ámbito de la robótica, mediante dinámicas prácticas y didácticas impartidas por personal del área de capacitación.

Destacó la importancia de fomentar la participación de niñas y niños, así como de generar espacios para el intercambio de ideas en torno a los proyectos que se desarrollan en el CETE, particularmente en iniciativas como “Comunidad del Saber”, plataforma digital interactiva diseñada para fortalecer el aprendizaje de la programación de manera accesible y estimulante.

Indicó que las y los estudiantes concluyeron la jornada motivados y con interés en continuar fortaleciendo sus conocimientos en áreas tecnológicas, lo que refleja el impacto positivo de este tipo de experiencias formativas.

Asimismo, resaltó que el CETE mantiene sus puertas abiertas para recibir a instituciones educativas interesadas en ofrecer a su alumnado herramientas y conocimientos en materia tecnológica.

Finalmente, reafirmó el compromiso de seguir impulsando iniciativas que posicionen a la tecnología como un eje clave en el desarrollo educativo, con el respaldo del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, en concordancia con la visión educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.