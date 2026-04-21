Exhorta SET a familias a atender la salud de sus hijas e hijos en tercera fase de “Vive Saludable, Vive Feliz”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 21 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de su titular, Miguel Ángel Valdez García, exhortó a madres, padres de familia y tutores a continuar con la tercera fase del programa “Vive Saludable, Vive Feliz” y dar seguimiento al tratamiento de sus hijas e hijos en caso de requerirlo.

El funcionario explicó que tras la primera etapa de tamizaje o diagnóstico de la salud física, visual y dental de estudiantes de primaria y secundaria, así como una segunda fase de información, actualmente se desarrolla la etapa de atención dirigida a quienes requieren intervención médica, por lo que reiteró el llamado a las familias a acompañar a niñas, niños y adolescentes en este proceso.

Recordó que, a nivel nacional, se mantiene una campaña de promoción impulsada por el Gobierno de México, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha convocado a las familias a acudir a las instituciones de salud para recibir los tratamientos correspondientes.

“Hacemos una invitación: si a tu hija, hijo o estudiante de secundaria se le indicó acudir a consulta por sobrepeso, problemas visuales o dentales, ya se cuenta con servicios disponibles en instituciones como Salud Digna, el IMSS o el ISSSTE para brindar la atención necesaria”, señaló.

En materia de salud visual, informó que 26 de cada 100 estudiantes en Tamaulipas requieren lentes, los cuales ya se encuentran disponibles en las instituciones de salud correspondientes; sin embargo, destacó la importancia de que las familias acudan a recogerlos conforme a su cita programada.

Respecto a la salud física, indicó que el diagnóstico reveló que entre 35 y 36 de cada 100 niñas y niños presentan sobrepeso, por lo que es fundamental que acudan a las unidades médicas para recibir seguimiento nutricional.

Subrayó que esta tercera fase representa un reto importante, al requerir la participación activa de las familias para completar el proceso de atención iniciado con el diagnóstico y la concientización.

Asimismo, destacó que la eliminación de alimentos ultraprocesados en cooperativas escolares constituye una medida relevante para revertir problemas de sobrepeso y obesidad en la población estudiantil, fortaleciendo hábitos de vida saludables.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal para garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con las condiciones necesarias para acceder a una educación humanista, de calidad y orientada al bienestar integral.