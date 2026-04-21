Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Mucha lana anda bailando en Miquihuana

Malas noticias. Lo que se dice en los pasillos de la Tesorería de la Presidencia Municipal de Miquihuana, es que son muchos “billetes” los que andan bailando ahí y los que no ha podido comprobar la administración de la panista Gladys Magalis Vargas Rangel, la que por cierto, se dice enfermera y no sabe poner una inyección.

Bueno, dirán algunos que la cuenta pública ya fue aprobada por el Cabildo actual, pero eso es por separado y todos saben que con “billete” baila el perro. O sea, tienen domesticados al parecer a todo el cabildo.

La Auditoria Superior tiene sus propios datos y está investigando con base en los informes que tiene, hasta podemos afirmar que con lupa y no se sabe si se aprobó o no un informe financiero, pero acá en la en la Auditoría no se andarán por las ramas. O cumplen o habrá consecuencias graves e incluso hasta podrían parar al fresco bote allá en Tamatán.

Vargas Rangel y su familia, ah perdón, su gente tiene que comprobar en qué se gastaron ese dinero. Se afirma, insisto, que son muchos “billetes” los que andan bailando; es más podemos asegurar que son varios millones de pesos que no se han aplicado en diferentes rubros y la primera autoridad municipal ya no encuentra la puerta ya no se puede tapar la red de corrupción.

NOTAS CORTAS

1.- El alcalde de Tula, Rene Lara Cisneros, arrancó este lunes desde muy tempano una fructífera gira de trabajo por algunas comunidades rurales de la sierra, inaugurando y entregando obras, como por ejemplo, en Lázaro Cárdenas se inauguró una techumbre para el COBAT; en Tanque Blanco y las Cruces se entregó un desayunador para escuelas e hizo entrega de gaviones en la Unión, con una inversión superior a muchos miles y miles de pesos que beneficiará a cientos y cientos de familias de estos sectores del Pueblo Mágico de Tula.

Estas obras ya estaban contempladas en el Plan Municipal y hoy les estamos cumpliendo y con esta y otras obras más seguimos mejorando la movilidad y la conectividad en la ciudad más antigua de Tamaulipas. Aquí seguimos con todo, con gran humanismo y porque primero es el pueblo, dijo el alcalde tulteco.

2.- Nos preguntamos: ¿Pues qué tanto relajo se traen allá en Bustamante, sobre todo con los Morenistas y Verdistas? Que a una le dice La Zapatona y a otra La Pelona. ¿Pues a quien se refieren? Valdría la pena indagar más del tema. Te encanta el chisme dialogando.

También se dice allá por Bustamante, sobre todo por estos revoltosos de la 4T que ya se debe ir y de una vez el bueno para nada así le dicen allí, Luis Lauro Reyes Rodríguez, quien aún funge como Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas, al cual ya lo había corrido y no se quiere ir, así como el de la SEP Marx Arriaga, quien se aferraba y se aferraba en el puesto hasta que lo despidieron. Además afirman que Luis Lauro no es del equipo del JR.

3.- Un chistecillo para cerrar bien la columna:

Así que te engañó el infeliz de Tereso. ¿No que tenía un carro convertible? -sí, era convertible, pero porque en el día vendía dulces y en la noche tamales.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.