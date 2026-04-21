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Con más de tres mil acciones operativas y de proximidad, el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal fortalece la prevención y combate al delito en Tamaulipas

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 21 de 2026.- Como parte de las acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) para prevenir e inhibir el delito, el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal llevó a cabo, durante el último año, más de tres mil acciones operativas y de proximidad social.

Entre estas acciones destacan mil 222 inspecciones caninas, que incluyen el operativo “Mochila Segura”, así como revisiones en edificios públicos y centrales de autobuses.

De manera complementaria, se implementaron 910 operativos en coordinación con instancias como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT). Asimismo, se brindaron 280 servicios en eventos diversos y se realizaron 612 acciones de proximidad en planteles educativos, así como en actividades de la Brigada “Transformando Familias” del Sistema DIF Tamaulipas.

Estas acciones se desarrollaron en diversos municipios de la entidad, entre ellos Abasolo, Aldama, Altamira, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Matamoros, Méndez, Nuevo Laredo, Padilla, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl, abarcando tanto zonas urbanas como rurales.

Cabe destacar que los binomios K-9 que integran este agrupamiento cuentan con especialidades en detección de narcóticos, papel moneda y explosivos, así como en funciones de guardia y protección.

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