Casa por casa, lleva DIF Tamaulipas apoyo y bienestar a familias de la zona conurbada

Tampico, Tamaulipas.- Abril 21 de 2026.- Con cercanía, sensibilidad y compromiso social, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, continúa fortaleciendo el bienestar de las familias mediante acciones directas en territorio, a través del programa Lazos del Bienestar.

Como parte de estas labores, los Mensajeros de Paz realizaron recorridos casa por casa en polígonos de atención prioritaria de los municipios de Ciudad Madero, Tampico y Altamira, acercando apoyos a quienes más lo requieren y atendiendo de manera directa sus necesidades.

Durante estas visitas, se identificaron solicitudes relacionadas con la movilidad y la alimentación, logrando la entrega de 24 aparatos funcionales y 40 apoyos alimentarios, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de personas, grupos y poblaciones de atención prioritaria.

La atención personalizada permite escuchar de primera mano a las familias, dar respuesta oportuna a sus peticiones y generar condiciones que favorezcan su autonomía, bienestar e integración en su entorno.

A través de estas acciones, el DIF Tamaulipas reafirma su vocación de servicio, recorriendo cada rincón del estado con empatía y solidaridad, llevando respaldo institucional a los hogares y fortaleciendo el tejido social.