Trabaja Gobierno de Tamaulipas en transformación de la plaza “Héroes de la Independencia” en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 20 de 2026.- Con el objetivo de recuperar espacios públicos en todas las regiones del estado, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), lleva a cabo la rehabilitación de la plaza “Héroes de la Independencia”, ubicada en Ciudad Victoria.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que, con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, se realizan trabajos en este emblemático espacio, en beneficio de las y los victorenses.

“Además de la rehabilitación de andadores, el perímetro de la plaza, la iluminación y la jardinería, se instalarán nuevas bancas; asimismo, se gestionará un permiso ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para llevar a cabo la limpieza del monumento a los Héroes de la Independencia”, señaló el funcionario.

Cepeda Anaya reiteró el compromiso de la administración estatal de impulsar obras que fomenten el sentido de pertenencia y contribuyan a la preservación del patrimonio histórico y cultural de Tamaulipas.

Agregó que, con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su visión de transformar las ciudades en espacios más ordenados, modernos y funcionales, donde la ciudadanía pueda desarrollarse en un entorno digno y seguro.