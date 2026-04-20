POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Con la soga en el cuello Yahleel Abdalá

La diputada federal por el Distrito 1 de Nuevo Laredo en la LXIII Legislatura federal 2015-2018, Yahleel Abdalá Carmona está en el ojo del huracán por evadir el llamado de la justicia, su actuación en el servicio público se encuentra bajo sospecha. Además, no parece tener disposición para enfrentar una situación legal, cuyo procedimiento se instruye en la carpeta procesal 0733/2025, uno de los tantos juicios que están bajo revisión de la autoridad y que corresponden en su mayoría a actores del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

Quien fuera secretaria de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas, está a un tris de convertirse en prófuga de la justicia luego de ignorar tres citatorios de la autoridad. Todo indica que trata de evadir los cargos de presunta responsabilidad en el uso indebido de atribuciones y facultades durante su ejercicio en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

El conflicto de la susodicha se generó al efectuar compras de despensas por casi mil millones de pesos por adjudicación directa, y no por el protocolo de licitación pública que marca la ley.

Al respecto la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, detecta que la actuación de la exfuncionaria, “originó un

quebranto global de 985.2 millones de pesos”, cuya situación legal, se

instruye a través de la Carpeta Procesal 0733/2025, apuntando que

este expediente contra Abdala Carmona, es uno más de los juicios que

mantiene bajo revisión legal la FECC.

En ese contexto el juez de Control Juan Artemio Haro Morales, determinó suspender el debido proceso, y por ello se contempla la posibilidad de que sea emitida una orden de aprehensión contra la ex secretaria de Bienestar Social, Yahleel Abdalá, “por no atender tres citatorios previos”, y por consiguiente a la imputada se le considera como “sustraída de la acción de la justicia” y con la posibilidad de “librar una orden de aprehensión en su contra”.

Pero qué necesidad, todo por efectuar compras de despensas por adjudicación directa, y no por el protocolo de licitación pública que marca la ley, y eso la pone entre dos escenarios el de la corrupción, o el de la ineptitud. Y ahora en 2026, por si fuera poco, no responde a los protocolos institucionales que la requieren, ¿es rebeldía o temor? ¿Evasión de la justicia o protagonismo rancio? Pero de que está en la cuerda floja, lo está.

SIN ESCAPATORIA LOS QUE DEJARON FALTANTES FINANCIEROS. – Esta vez se vislumbra una mano firme para aplicar la ley contra quienes hubieran hecho un mal uso de su cercanía y acceso a las arcas públicas. El nuevo Fiscal Anticorrupción, Andrés García Repper Fávila, actuará con mano firme al aplicar la ley, lo atestigua la ratificación de su compromiso, y lo dijo con una expresión muy popular y certera: “el que la hace, la paga”.

Al mismo tiempo dio la certeza, de que no se trata de una cacería de brujas, sino de un desempeño certero, y reiteró que, “todos aquellos ex servidores públicos que, en el pasado hayan dejado “pendientes financieros”, no tendrán escapatoria judicial.

García Repper dejó constancia de que, “todas las

carpetas de investigación que hay pendientes en la dependencia a su

cargo, serán debidamente escudriñadas”, con la finalidad de proceder en el marco legal contra los presuntos responsables que, en tiempo y forma no acudieron a solventar, por ejemplo: “cuentas públicas” de Ayuntamientos y demás dependencias donde se manejaron recursos públicos.

Enese tenor de revisión de actuaciones administrativas del pasado reciente, existen varios expedientes judicializados, y trascendió que Gloria N. la ex secretaria de Salud, cuenta con orden de aprehensión.

Sobre este último tema, veremos que se cumplan, porque luego dejan que el tiempo sepulte los expedientes y concluyen su vigencia, y al final, el trámite sólo fue “llamarada de petate” porque pasa a formar parte del archivo muerto por prescripción.

CONMEMORÓ VICTORIA 201 AÑOS DE CAPITALIDAD. – Y lo hizo con solemnidad, con la ratificación de compromisos por parte de la autoridad municipal y de la sociedad que construye, para conservar su historia y orígenes; pero también avanzando con orden, rumbo y resultados, así lo afirmó el alcalde Eduardo Gattás Báez al rememorar los 201 años de Cd. Victoria como capital de Tamaulipas.

En esos poco más de dos siglos de ser capital, Victoria avanza con orden, rumbo y resultados, expresó Lalo Gattás, quien además dijo que a Victoria se le honra y construye con trabajo, compromiso y responsabilidad, la afirmación del alcalde tuvo lugar al presidir, junto a su esposa Lucy de Gattás, la ceremonia cívica de aniversario de Capitalidad.

Lo anterior tuvo lugar en el marco de la sesión pública solemne conmemorativa, ahí el alcalde afirmó que, desde aquel 20 de abril de 1825, Victoria es y sigue siendo el corazón del Estado y punto de encuentro donde, hoy, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se toman las decisiones que impactan a todas y todos los tamaulipecos, y en especial a los victorenses.

Luego expresó: “Hoy, a 201 años de distancia, nos toca estar a la altura de esa historia, no para recordarla sino para construirla. Victoria va avanzar, y va avanzar con orden, rumbo y resultados en beneficio de la ciudadanía”. Atestiguaron este compromiso, la Magistrada del Poder Judicial del Estado, María del Consuelo Terán Rodríguez, el titular del ITCA Héctor Romero y presidentes de cámaras empresariales, quienes presenciaron una galería fotográfica que reseñó el 201 Aniversario de la Capitalidad de Victoria.