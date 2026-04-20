Impulsa Tamaulipas reinserción social de adolescentes y prevención del delito en la juventud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 19 de 2026.- Siguiendo la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de su Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), realiza diferentes acciones para prevenir el delito e impulsar la reinserción social de menores de edad en conflicto con la Ley Penal.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero informó que en el último año, se realizaron tres mil 531 acciones de formación académica, entre orientaciones educativas, asesorías personalizadas y aplicaciones de exámenes.

En materia de atención médica, se llevaron a cabo tres mil 754 acciones, entre las que se incluyen: consultas médicas, toma de signos vitales, pláticas de orientación preventiva, sesiones y talleres.

Debido a que la salud mental juega un papel importante para la prevención del delito y su reincidencia, en este periodo se efectuaron cuatro mil 66 intervenciones, incluyendo pláticas de orientación psicológica, terapias individuales, terapias familiares y grupales, talleres de orientación psicológica y consultas especializadas en salud mental.

Como parte de esta estrategia integral, se impartieron mil 34 talleres de capacitación laboral y se realizaron 568 actividades culturales, cívicas y de gestión de trámites y documentación oficial.

Cabe mencionar, en Tamaulipas existen cinco Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes, ubicados en los municipios: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira y Güémez, siendo este último el único en el que el proceso se desarrolla en internamiento.