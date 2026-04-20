Impulsa Tamaulipas inclusión laboral con incentivos enfocados a sectores vulnerables

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 20 de 2026.- La política de generación de empleo en Tamaulipas avanza con un enfoque social al priorizar incentivos fiscales dirigidos a la inclusión de personas en condición de vulnerabilidad, fortaleciendo así un mercado laboral más equitativo y accesible.

Actualmente, los estímulos están orientados a promover la contratación de personas con discapacidad o con alguna desventaja en sus condiciones motrices o cognitivas, lo que permite abrir mayores oportunidades a sectores históricamente rezagados en el ámbito laboral.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que esta estrategia responde a la necesidad de construir un modelo de desarrollo más justo, donde el crecimiento económico vaya de la mano con la justicia social.

“Hoy, los incentivos fiscales están 100 por ciento enfocados en incorporar a personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad, lo que representa un avance importante en materia de inclusión laboral”, puntualizó.

Asimismo, explicó que se mantienen mesas de diálogo y análisis con dependencias como la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de evaluar la posible ampliación de estos estímulos a otros sectores, sin perder de vista la prioridad de apoyar a quienes más lo necesitan.

Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el empleo formal, al tiempo que se promueve la responsabilidad social en el sector empresarial, incentivando prácticas de contratación incluyentes.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado continúa trabajando en mecanismos que impulsen la generación de empleo con sentido humano, garantizando igualdad de oportunidades y condiciones dignas para todas y todos, en concordancia con la política humanista y de transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.