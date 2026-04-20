Fortalece Sector Salud el proceso de credencialización hacia un sistema de salud universal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 20 de 2026.- Con el trabajo colaborativo que se realiza con IMSS-Bienestar, se consolida y fortalece el sistema de salud en Tamaulipas, informó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

La titular de la dependencia señaló que, a partir del 17 de abril, se inició el proceso de unificación hacia un sistema de salud universal. Aunque esta transición tomará tiempo, en una primera etapa se llevará a cabo la credencialización para identificar y registrar a las personas que requieren servicios médicos.

“Durante el resto del año se realizará el trámite para otorgar este documento; sin embargo, el beneficio de atención universal ya se brinda a personas adultas mayores de 85 años. Será en enero cuando inicie la segunda etapa, en la que se fortalecerá la atención en casos de urgencias, embarazos, eventos cardiovasculares e infartos, entre otros”, detalló.

Posteriormente, a partir del segundo semestre del próximo año, se ampliará la cobertura a servicios como estudios de laboratorio, gabinete, tomografías y resonancias magnéticas, de manera progresiva y sostenida.

En otro tema, informó que el acelerador lineal de alta tecnología, ubicado en el Centro Oncológico de Ciudad Victoria, el cual permitirá reducir los tiempos de tratamiento para pacientes oncológicos, se estima que entre en operación a más tardar en junio, una vez que se cuente con la autorización del sistema de protección radiológica y los permisos correspondientes. Asimismo, se proyecta la instalación de este tipo de equipamiento en el municipio de Ciudad Madero.

Durante la entrevista previa a la ceremonia de honores a la bandera, la secretaria también informó que las quejas por falta de pago del personal del área de vectores fueron atendidas en tiempo y forma. Señaló que existe comunicación permanente y respeto hacia este personal, considerado fundamental para el sistema de salud, y que los pagos correspondientes se efectuarán en el transcurso de la semana.

Finalmente, destacó que los programas prioritarios de salud continúan fortaleciéndose mediante acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno de enfermedades como VIH/SIDA, tuberculosis y dengue, cuyos indicadores en la entidad se mantienen dentro de los parámetros establecidos a nivel federal.