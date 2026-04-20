Conquista Tamaulipas a visitantes que viajan en familia y por carretera

-Reducción en indicadores delictivos, Estaciones Seguras y apoyo de Los Ángeles Verdes impulsan los traslados

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 20 de 2026.- Entre las y los visitantes de Tamaulipas predomina el viaje en familia, en automóvil propio y por carretera, de acuerdo con el sondeo realizado por la Secretaría de Turismo del estado.

El Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que, conforme a los datos obtenidos durante el pasado periodo vacacional, la mayoría de las y los visitantes viaja en familia (71.75%), seguido por quienes lo hacen con amigos (13.21%) y en pareja (8.56%).

En menor proporción, se registraron viajes en grupo (3.33%) y personas que viajan solas (3.15%), hacia los distintos destinos turísticos de la entidad.

El funcionario estatal destacó que estos resultados confirman el carácter familiar del turismo en Tamaulipas, con una participación relevante de viajes sociales que refuerzan su vocación recreativa.

En cuanto a los medios de transporte, el automóvil propio predomina como la principal opción (76.65%), seguido por el autobús (11.43%) y el transporte público (4.07%). En menor proporción, se registró el uso de automóvil rentado (3.61%), motocicleta (2.82%) y avión (1.42%).

Hernández Rodríguez subrayó que el carácter predominantemente carretero del turismo en el estado se sustenta en las condiciones de seguridad que ofrece la entidad, mediante la operación de Estaciones Seguras y el trabajo coordinado con las fuerzas federales, lo que se refleja en la disminución de indicadores delictivos, así como en el respaldo brindado por el programa Ángeles Verdes.