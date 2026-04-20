Comparte la Senadora Olga Sosa con mujeres líderes de la frontera la aprobación de la homologación del feminicidio.

En ceremonia de toma de protesta de la colectiva 50+1 Región Norte, senadora informa del trabajo de la cámara alta.

Reynosa, Tam.- La senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruíz, reconoció los esfuerzos en defensa de las mujeres por parte de la colectiva 50 más uno en Tamaulipas, al acudir a la toma de protesta de la región norte. En su intervención informó a mujeres líderes de que trabajan por el bienestar de otras mujeres al visibilizar las historias y las acciones para cerrar el camino a las violencias, la reciente aprobación del Senado de la República de la Reforma Constitución en materia de feminicidio.

“Aprobamos una reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el Congreso de la Unión pueda emitir una Ley General en Materia de Feminicidio, cuyo objetivo es el de homologar el tipo penal, las agravantes, las sanciones y los estándares de investigación para que podamos superar las asimetrías y desigualdades en el acceso a la justicia”, señaló la representante morenista.

Recordó que el feminicidio es uno de los delitos que más duele a la sociedad que con esta facultad tendrá una respuesta nacional, entre la que se contempla la atención de las víctimas indirectas del delito, principalmente niñas y niños de la víctima, así como la imprescriptibilidad para erradicar la impunidad.

La reforma constitucional se encuentra dentro del proceso legislativo para ser aprobado por la cámara revisora; posteriormente se discutirá en los congresos locales para alcanzar la aprobación de cincuenta más uno, y una vez concluido el proceso legislativo y su publicación por parte del Ejecutivo Federal, se discutirá la Ley General que incluirá nuevas herramientas y criterios homogéneos para enfrentar el delito