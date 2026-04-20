Aumenta USJT matrícula en licenciaturas y programas de posgrado

-Se refleja en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 20 de 2026.- Con el ingreso de 368 estudiantes a las cuatro licenciaturas ofertadas por la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), registrado en septiembre de 2025, así como 203 alumnos en sus programas de posgrado, la matrícula reportó un incremento del 15.36% y 322.92%, respectivamente, en comparación con el periodo anterior.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, señaló que estos resultados reflejan el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya a la profesionalización de las fuerzas de seguridad.

Actualmente, esta casa de estudios cuenta con poco más de 700 estudiantes en las licenciaturas de Criminología, Ciencias Policiales, Seguridad Pública y Derecho; del total del alumnado, 387 son mujeres y 317 hombres.

Cabe destacar que la Licenciatura en Criminología es la de mayor demanda, con 388 estudiantes; seguida de Ciencias Policiales con 237; Derecho con 80; y Seguridad Pública con 49.

En el nivel de posgrado se registran 110 estudiantes en la Maestría en Criminología y Justicia Penal; 114 en la Maestría en Desarrollo de Políticas Públicas en Materia de Seguridad; y 14 en la Especialidad en Análisis de la Información.

De manera paralela a la formación académica, la USJT impartió diversos programas de profesionalización dirigidos a integrantes de los cuerpos de seguridad del estado, de los cuales egresaron 211 aspirantes de Policía de Proximidad; 83 de la Guardia Estatal; 61 de Policía Penitenciaria; nueve guías técnicos; 29 policías de investigación; 20 agentes del Ministerio Público; y nueve peritos.

Adicionalmente, se desarrollaron 24 programas de capacitación, de los cuales 11 fueron dirigidos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y 13 a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Como parte de la actualización profesional del personal activo, se impartió el Programa de Competencias Básicas de la Función Policial a 827 elementos; sesiones especializadas para intervinientes y operadores del Sistema Integral de Justicia Penal, incluyendo la modalidad para adolescentes, a 50 participantes; así como el Programa de Protección a Funcionarios, Instalaciones y Edificios Públicos a 316 elementos.