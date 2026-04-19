Promueve Consejo Estatal de Turismo, Récord Guinness de Cuera Tamaulipeca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 19 de 2026.- Durante la reunión del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Tamaulipas se resaltó el trabajo coordinado en seguridad y se aprobaron acuerdos clave para seguir impulsando el turismo, entre ellos, la búsqueda del Récord Guinness de la emblemática Cuera Tamaulipeca.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez presidió la reunión, donde estuvieron, funcionarias y funcionarios estatales, representantes de las fuerzas federales, así como presidentas y presidentes municipales e integrantes de la Iniciativa Privada.

El titular de Turismo del Estado destacó la importancia de la estrategia planteada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que se está traduciendo en más visitantes, derrama económica, infraestructura e inversiones.

En la sesión, Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico indicó los logros obtenidos en el sector turismo con la nueva estrategia planteada por el gobierno de la entidad.

René Lara Cisneros, presidente municipal del Pueblo Mágico de Tula expuso que con el impulso del gobierno del Estado y de Turismo van por el récord Guinness de la Cuera Tamaulipeca.

Entre los asistentes, el secretario de Seduma, Karl Becker Hernández resaltó la excelente coordinación y el apoyo mutuo en las labores de limpieza de playas, mientras que las autoridades estatales y federales destacaron el trabajo conjunto y estratégico que ha permitido seguir reduciendo de manera sostenida los indicadores delictivos.