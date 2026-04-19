POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Reaviva el temor de jubilados por sus pensiones

La semana que concluyó este viernes 17, estuvo marcada por algunas manifestaciones de rechazo a la reducción de las pensiones a un 50% en ciertas dependencias del sector público, las hubo desde declaraciones, marchas y publicaciones de textos dirigidos a la opinión pública, eso en el contexto nacional, mientras que, en el caso de Tamaulipas, fue en Tampico donde surgió una de ellas, precisamente frente a las oficinas de la División Golfo Centro de la CFE en la Colonia Campbell.

Ahí, con pancartas y cartelones expresaron su rechazo a la iniciativa de ley, que consideran violan sus derechos adquiridos, sin importar que hubieran laborado 30 años o más en esa empresa.

Lo que piden es una revisión de los convenios de jubilación que formalizaron con la autoridad laboral cuando oficializaron su pensión; esto también vendría esclarecer dónde y a quiénes pertenecen las “pensiones doradas”. En pocas palabras lo que buscan, es que quede claro que ellos, la inmensa mayoría de los trabajadores tiene jubilaciones ganadas legalmente, por haber cubierto los tiempos y procedimientos de ley.

Esta aparente tranquilidad reinante, hace pensar que las dirigencias sindicales están controlando el impacto de las nuevas reglas, y la sangre no llegará al río. Morena opera con el mismo esquema que dio tan buenos resultados al PRIAN, el mecanismo dará resultados mientras no surja un liderazgo independiente.

Las bases de trabajadores reciben el mensaje que los dirigentes sindicales preparan para ellos, además, numéricamente carecen de una fortaleza para desbordar en protestas y movilizaciones. Sin embargo, esta historia está apenas empezando.

FISCALÍA BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE JUSTICIA. – El gobernador Américo Villareal Anaya, viajó a la ciudad de México, para atestiguar la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 a cargo de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, un instrumento que se proyecta como el recurso para mejorar la calidad de la justicia en México, y por consiguiente en Tamaulipas, el cual fue diseñado para transformar la institución en un modelo de inteligencia y eficiencia.

La fiscal Godoy en su mensaje ponderó la estrategia, como el recurso para mejorar la calidad de la justicia en México, que “obliga a pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia, de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad, la priorización de fenómenos criminales y una persecución penal estratégica”.

Resaltando que el nuevo instrumento deja atrás el trabajo aislado para fomentar la coordinación entre instituciones, la transformación estructural de la institución priorizando en inteligencia, coordinación institucional, y sobre todo la atención a víctimas, en esa ruta se suma Tamaulipas para obtener los mejores resultados en beneficio de sus habitantes. Esperamos que la estrategia pase del plan a los hechos, es urgente y Tamaulipas lo necesita.

ENTRE MÉDICOS TE VES. – No nos referimos al título del libro del Dr. Ricardo Perera Merino, sino a la afortunada elección del Rector de la UAT, de otorgarle al secretario de Salud de México, Dr. David Kershenobich Stalnikowitz el doctorado “Honoris Causa”, exaltando sus aportaciones al desarrollo del conocimiento en el ámbito académico y en la investigación.

Otorgar esta clase de reconocimiento abre la puerta a una relación que puede dar resultados positivos entre ambas instituciones, la educativa y la institucional federal, incluso fortalecer la del gobernador Américo Villarreal con el secretario Dr. David Kershenobich.

Al margen del merecimiento de doctorado honoris causa del Dr. David Kershenobich, esta iniciativa aporta acreditación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, destacando del conjunto de casas de estudio del país que tienen facultades de Medicina, y eso puede propiciar la gestión de acuerdos en beneficio de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Pero, además podrá tejerse una relación más directa entre el gobernador de Tamaulipas y el secretario, y eso puede resultar en apoyos, en respuestas a planteamientos, porque si alguien tiene a estas alturas un diagnóstico actualizado de las instituciones de salud y sus requerimientos, es el Primer Médico de Tamaulipas.

En fin, un gran acierto la distinción para el Dr. Kershenobich. Enhorabuena para la universidad.

MUNICIPIO CONFIRMA AVANCES EN PAVIMENTACIÓN. – Sin duda hoy las calles de Victoria presentan un avance considerable en la rehabilitación de sus calles, antes abandonadas, y es que la actual administración municipal no ceja en su propósito de devolverle fluidez a las vías de comunicación de la ciudad. En el programa de Obra Pública del presente año, en el periodo enero-abril, cuadrillas del ayuntamiento han rastreado más de 327 metros cuadrados, nivelados para posteriormente proceder a su pavimentación, tan solo en baches, fueron rescatados 10 mil 450 metros cuadrados.

Estas acciones de bacheo y la nivelación de calles, han permitido mejorar el tránsito y la movilidad en 234 calles, 24 caminos y 12 áreas verdes de 81 colonias y 31 comunidades rurales. Con 327,100 m2 rehabilitados la calidad de vida de 51,500 victorenses que viven en la periferia han sido favorecidos.

Por su parte, el alcalde Lalo Gattás, ha expresado que no se dará tregua a la rehabilitación de calles en la ciudad capital y caminos en la zona rural del Municipio de Victoria, porque esto representa mejorar las condiciones vida de la población, que el servicio público tenga mejor desempeño por el cuidado de sus unidades, y de igual forma en beneficio de los vehículos automotrices particulares.