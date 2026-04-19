Por: Raúl Terrazas Barraza

Nepotismo electoral, su fin

Mientras que las Instituciones dedicadas a organizar elecciones en México andan muy preocupados porque no tendrán recursos suficientes que les permitan mantener éxito en los resultados electorales, desde las cúpulas de partidos políticos, en especial la de Sigamos haciendo Historia, se alistan para dar el último zarpazo a las candidaturas para parientes consanguíneos o civil en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta cuarto grado y de afinidad hasta segundo grado.

Es decir, a partir de la elección del 2030 en la que tampoco se podrá la reelección inmediata, porque las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, no podrán postularse para el período inmediato posterior, las esposas, esposos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, cuñados, cuñadas, concuñas, concubinas o concubinos y todo aquello que huela a nepotismo desaparecerá el plano electoral.

La razón, primero que nada, porque la reforma electoral última así se establece y segunda, debido a que, los ciudadanos no ven con buenos ojos que los puestos de elección popular se hereden entre familiares, según palabras de la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

En Tamaulipas es poco significativo esto del nepotismo electoral, aunque existe y no es nada comparable con aquello que existe en el escenario nacional, en el cual, por la vecindad de las con dos entidades, San Luis Potosí y Nuevo León.

Basta decir que los actuales gobernadores, Ricardo Gallardo Cardona y Samuel García Sepúlveda de esas dos entidades, mueven todos los hilos que tienen a la mano para dejar en los cargos a sus esposas, la Senadora Ruth González Silva y Mariana Rodríguez Cantú de forma respectiva.

Respecto al camino que recorren los responsables de los organismos electorales, el del INE en Tamauliipas, Sergio Bernal Rojas y el Consejero Juan José Ramos Charre del Instituto Electoral del estado, mínimo dejan constancia en medios de comunicación que pueden presentarse riesgos en los procesos por la falta de recursos, de ahí que, entre sus acciones está encontrar la manera de optimizar recursos a fin de mantener el estándar de elecciones confiables y transparentes.

Obvio, esto del apretón del cinturón al INE y al IETAM tiene que ver con las modificaciones a la Ley Electoral, en virtud de que, ahora que ya están en el poder federal los regeneracionistas quieren ahocar a la competencia y a las instituciones que se encargas de organizar las elecciones, sabedores de que tienen el control social para ganar, por tanto, no es necesario que haya la misma cantidad de recursos fiscales para la democracia que antes de su llegada al Gobierno.

Ejemplos más ilustrativos del nepotismo electoral en Tamaulipas han sido el de la Senadora Maki Ortiz Domínguez, que heredó la alcaldía de Reynosa a su hijo, el actual titular de la misma, Carlos Peña Ortiz o el de los García de allá mismo, porque uno era Gobernador y el otro Senador, ahora uno es Diputado plurinominal y una de la familia es regidora también en Reynosa.

Otro caso, que quedó en intento, fue el del alcalde independiente de Jaumave, José Luis Gallardo Flores, quien buscó dejar a su esposa Zelide Yojaira Córdovba, pero, la gente ya no votó por ellos, de manera que, las votaciones fueron ganadas por uno de los dueños de las Gorditas Don Pedro, Manuel Báez Martínez.

Un caso nacional, más es el de los hermanos Monreal Ávila, uno Diputado Federal y manejador de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, otro Senador, Saúl y el otro Gobernador de Zacatecas, David y todos, esperan aprovechar hasta el último día la vigencia de la Ley en la que no está nada escrito sobre el nepotismo político-electoral

Los otros

Suena extraño, pero, tiene que ser cierto por tratarse de la versión que da la secretaria de Administración, Luisa Manautou Galván en el sentido de que, no encuentran a los trabajadores del Gobierno del Estado a quienes les fueron otorgados préstamos del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, IPSSET, y que aparecen en cartera vencida.

Apoyados en la lógica y, sí la cantidad de 16 millones de pesos que no han recuperado tiene más de cuatro años, debería sospecharse que fueron os panistas quienes se beneficiaron con los recursos del IPSSET, quienes jamás se preocuparon por pagar, ya que, jamás fue esa su intención.

Por otro lado, en el Congreso del Estado, hay trabajo de Comisiones durante la mañana de este lunes, porque se reúnen la Comisión de Educación para trabajar el dictamen para adicionar el Artículo 50 Bis de la Ley de Educación de Tamaulipas y después las Comisiones de Asuntos Municipales con la de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, para reformar varios Artículos de. La Leu de Catastro para el Estado de Tamaulipas.

Las Comisiones de Asuntos Municipales y la de Estudios Legislativos primera para concretar una reforma al Artículo seis de la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas, luego, la misma de Estudios Legislativos trabaja con la de Justicia para adicionar un párrafo a uno de los incisos del Artículo tercero de la Ley para prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Luego sola la de Estudios Legislativos buscará concretar el dictamen mediante el cual se adicionan los Artículos 135 Ter y 135 Quáter de la Ley del Notariado de Tamaulipas. Asimismo, las Comisiones de Igualdad de Género y de la Diversidad con la de Estudios Legislativos segundos redondean el dictamen de reforma y adición al Artículo séptimo de la Ley de Igualdad de Género en Tamaulipas.

Para temas de salud, se reúnen dos Comisiones con la de este tema, primero con la de Estudios Legislativos y después con la de Gobernación, en el primer caso para una reforma a la Ley de Salud y en el segundo para solicitar una información a la dependencia del ramo.

La sesión pública ordinaria de este lunes está prevista para las dos de la tarde y para las comparecencias de esta semana, habrá sesión este martes 21 a la una de la tarde, en la Comisión de Desarrollo Rural comparece el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, ingeniero Antonio Varela Flores y a las tres de la tarde en el Pleno Legislativo la secretaria de Bienestar Social, doctora Silvia Casas González.