Dialogando

Aguas con los candidatos

Por: Roberto Olvera Pérez

*¿Que sería gubernatura de dos años?

*Resultados concretos, los que está consiguiendo el gobernador Américo Villarreal Anaya en las visitas que hace frecuentemente por la Ciudad de México…

*Honores a la Bandera de este lunes será en el Polyforum Victoria. Le toca el turno a Seduma la organización y desarrollo de la ceremonia

Sigue hablándose ya del tema de la gubernatura de dos años en Tamaulipas, sobre todo porque tiene que ver también con el planteamiento de cada partido que tendrá que hacer para escoger su gallo. Ahora también lo que debe estudiarse es como habrán de escogerse las y los candidatos de cada partido.

Recuerde usted que no todos los partidos tienen la misma antigüedad, Morena no tiene ni diez años de participar en elecciones locales. Por tanto habrá que estudiar a fondo la trayectoria de los posibles candidatos, los que seguramente estuvieron en varios partidos, así que se vuelve más difícil utilizar la máxima: “El primero en tiempo, es primero en derecho”. Así que habrá que revisar muy bien cada currícula de los candidatos.

Por cierto, habrá seguramente filtros muy eficientes para saber la labor que hizo cada uno de los aspirantes en cada puesto que ejercieron. Hasta podemos afirmar que podrán ser cribados hasta lo más fino posible entre ellos mismos para no equivocarse en la elección. Así que hay que estar muy pendientes de todo esto y conforme más se acercan los tiempos.

NOTAS CORTAS

1.- Entre las diferentes colonias y barrios atendidos por la presente administración “Victoria te quiero más”, que dirige el alcalde Lalo Gattás, en cuanto al Programa Permanente de Bacheo se encuentran; las calles 29, 30 y 31 entre Nicolás Bravo e Ignacio Allende colonias Héroe de Nacozari y Miguel Alemán, calle 18 entre Chihuahua y Coahuila de la colonia Del Periodista, en Las Palmas los trabajos fueron sobre el boulevard Guadalupe Victoria y en el 17 Rosales y Ocampo zona centro sector sur.

También a petición de los habitantes de la col. Burócratas Municipales se mejoraron las calles Janambres y Profr. Raúl García García y se repararon accesos en los ejidos La Presa y Boca de Juan Capitán. En total se rehabilitaron 9,350 M2, logrando beneficiar a 3,900 habitantes de estos sectores. Esto forma parte de la estrategia municipal para mejorar la imagen urbana de la capital tamaulipeca.

2.- Recientemente por el Pueblo Mágico de Tula, anduvo el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, quien se reunió con el alcalde Rene Lara Cisneros, para compartir puntos de vista sobre el contexto actual, retos y oportunidades enfocados directamente a seguir impulsando el turismo local.

Gracias al trabajo conjunto y al respaldo institucional, Tula continúa consolidándose como un destino con identidad, costumbres e historia y cuenta con un gran potencial para atraer visitantes. Tan solo para este año 2026 se tienen programados alrededor de 20 eventos relacionados al tema turístico, dijo el munícipe para el que esto escribe.

3.- Por cierto, la Presidenta del DIF Tamaulipas Dra. María de Villarreal, este sábado pasado recibió una lluvia de felicitaciones y muestras de afecto con motivo de su cumpleaños. Primero los recibió de su esposo, el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien le dijo: Hoy celebramos tu vida y la alegría que nos regalas todos los días; eres la luz que ilumina a quienes tenemos la fortuna de estar cerca de ti. Gracias por tu cariño, tu energía y por todo el amor y la entrega que pones en cada cosa que haces para todas y todos. También los recibió de sus hijos.

Reconocimiento Institucional: La Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Tania Contreras López, titulares del gabinete como el de la General de Gobierno, Héctor Villegas González; de Bienestar Social, Silvia Casas González; Educación, Miguel Ángel Valdez García; Adriana Marcela Hernández Campos, Salud; Subsecretarios como Tomas Gloria Requena y Jorge Luis Beas Gámez, ambos de la General de Gobierno; Hugo Fonseca Reyes, de la SET; Samuel Badillo Amador, de Bienestar, del titular de Recursos Financieros de Salud, José Pablo Mancilla Barrón y diversas figuras políticas como el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado; la líder del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez, así como alcaldes y alcaldesas como Lalo Gattás, de Victoria; Maricela Rodríguez González, Bustamante; Sindy Monita Ramírez, Palmillas; Lorenzo Morales Amaro, Güemez; Beto Hinojosa, Casas; Rene Lara Cisneros, Tula, Manuel Báez Martínez, Jaumave, entre otros extendieron sus parabienes, reconociendo su labor al frente del Sistema DIF Tamaulipas, su liderazgo y cercanía con la gente. Enhorabuena.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.