Refuerzan acciones fitosanitarias en beneficio de productores de algodón en Tamaulipas   

Tampico, Tamaulipas.- Abril 18 de 2026.- El Subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, asistió a una reunión de trabajo del Programa Binacional con Productores de Algodón de Tamaulipas, un espacio de coordinación estratégica orientado a atender los principales retos fitosanitarios del sector.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, el funcionario estatal participó en este encuentro en el que se dieron cita autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como especialistas en sanidad vegetal.

Durante la mesa de trabajo, se analizó la situación fitosanitaria derivada de la presencia del picudo del algodón en el sur del estado, destacando la importancia de fortalecer las acciones conjuntas para reducir los niveles de infestación y mitigar el impacto económico de esta plaga, evitando su dispersión en la región.

“Como resultado del diálogo y el intercambio de experiencias, se acordaron líneas de acción coordinadas que permitirán reforzar las estrategias de control y prevención, en beneficio directo de las y los productores algodoneros de Tamaulipas”, resaltó.

Finalmente, se reiteró que el progreso y bienestar del campo dependen del trabajo en equipo entre productores, aliados estratégicos y los gobiernos estatal y federal, consolidando esfuerzos que impulsen el desarrollo sostenible del sector agrícola.

En el evento participaron Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Tamaulipas; Francisco Ramírez y Ramírez, Director General de Sanidad Vegetal; Joseph Ragole, Girector de Sanidad Vegetal de la Embajada de Estados Unidos; Jesús García Feria, Subdirector de Campañas Fitosanitarias; y Patrick Burson, Gerente de la Fundación Texana para la Erradicación del Picudo del Algodón.