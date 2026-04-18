Presenta TPT modelo de transparencia y sistema POT de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 18 de 2026.- En un esfuerzo por consolidar la apertura institucional, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, llevó a cabo una mesa de trabajo en la que presentó el nuevo Modelo de Transparencia y el sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (POT), ante personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas en el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como optimizar el manejo del sistema POT, garantizando un acceso a la información más eficiente para la ciudadanía.

La jornada contó con la asistencia de 27 servidores públicos, quienes recibieron asesoría por parte de Jannia Anabaena Quiñones Barrón, directora de TPT, quien, junto con su equipo de trabajo, abordó los aspectos normativos vigentes y los retos asociados a la implementación del nuevo modelo de transparencia en la administración pública estatal.

“Durante el desarrollo de la mesa, se dio prioridad al uso de la Plataforma Nacional de Transparencia como herramienta clave para el ejercicio del derecho a la información. Se realizó un ejercicio mediante un recorrido guiado por el sistema POT, donde las y los participantes profundizaron en los procesos de carga de información y en los criterios de actualización de datos, impulsando con ello el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas”, expresó Quiñones Barrón.

Con estas acciones, dijo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de su órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, reafirma su compromiso de coadyuvar con las autoridades garantes en la unificación de criterios y en el posicionamiento de Tamaulipas como referente en la gestión y difusión de la información pública.