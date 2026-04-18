Impulsa SIPINNA Tamaulipas acciones interinstitucionales para prevención del embarazo en adolescentes a través del GEPEA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 18 de 2026.- Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos relacionados con la Ruta NAME y fortalecer las estrategias de prevención del embarazo en adolescentes en la entidad, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas, encabezado por Ivette Salazar Márquez, llevó a cabo una mesa de trabajo con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).

La bienvenida estuvo a cargo de Ivette Salazar Márquez, quien destacó la relevancia de la coordinación interinstitucional para atender de manera integral esta problemática, reiterando el compromiso de trabajar en favor de la protección de los derechos de niñas y adolescentes en Tamaulipas.

Durante la sesión, Marcia Benavides Villafranca, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, presentó las acciones, programas y proyectos vinculados al Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), orientados a fortalecer la prevención y atención de factores de riesgo.

Asimismo, Verónica Mireya Moreno Rodríguez expuso los avances en la elaboración de la Ruta de Atención y Protección de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME), como parte de los esfuerzos para brindar atención integral y oportuna.

Por su parte, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, resaltó la alianza establecida con la marca Prudence, orientada a fortalecer las acciones de prevención, así como la necesidad de recuperar la confianza de las juventudes en las instituciones, a fin de facilitar el acceso a información clara y oportuna sobre servicios de salud, métodos anticonceptivos y atención profesional.

Como resultado de esta mesa de trabajo, se acordó la realización de un taller dirigido a las y los integrantes del GEPEA sobre los componentes de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), así como la implementación de capacitaciones enfocadas en los programas y acciones que cada dependencia desarrolla en materia de prevención y atención a la juventud.

Durante la reunión se contó con la participación de autoridades y representantes de diversas instituciones, entre ellas el Instituto de la Juventud de Tamaulipas, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, así como la Unidad de Salud y Bienestar Poblacional de los Servicios de Salud de Tamaulipas, además de otras dependencias estatales que integran el GEPEA.