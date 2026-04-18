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Fortalecen acciones en favor de las mujeres con la apertura del Centro LIBRE en González

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 18 de 2026.- En seguimiento al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de fortalecer las acciones en favor de las mujeres en el estado, se realizó una reunión con Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, presidente municipal de González, y Sarahí Rageb Gómez, presidenta del DIF municipal, con el propósito de impulsar las estrategias de atención integral para las mujeres a través del nuevo Centro LIBRE, informó Marcia Benavides Villafranca, directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas.

Destacó que el Centro LIBRE en González inició actividades el pasado 1 de abril, consolidándose como un espacio destinado a brindar atención integral, acompañamiento y servicios como atención psicológica, asesoría jurídica, así como talleres y pláticas en beneficio de las mujeres del municipio.

Asimismo, señaló que actualmente se cuenta con 24 Centros LIBRE en Tamaulipas, ampliación que permite llegar a más mujeres que lo necesitan.

Finalmente, reiteró que se continuará trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para acercar más y mejores oportunidades, promoviendo el bienestar y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

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