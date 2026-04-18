Establecen UTTN e ITACE colaboración para afianzar la calidad educativa

Reynosa, Tamaulipas.- Abril 18 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la formación académica y profesional de las y los estudiantes, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) formalizaron un convenio de colaboración interinstitucional.

Edgar Garza Hernández y Claudia Anaya Alvarado, rector y directora general de la UTTN y del ITACE, respectivamente, firmaron este acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de cursos de capacitación, así como la implementación del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO).

El rector destacó que este convenio reafirma el compromiso de colaboración entre ambas instituciones, al señalar que la iniciativa busca no solo elevar la calidad educativa, sino también contribuir al desarrollo social y económico de Reynosa, generando un impacto positivo en la comunidad.

Por su parte, la directora general del ITACE reconoció a la UTTN como una de las instituciones de educación superior más destacadas de la región, y señaló que este acuerdo fortalece las alianzas educativas tanto con instituciones académicas como con el sector productivo.

Ambas autoridades coincidieron en que este convenio refrenda su compromiso con una educación de calidad y la formación de talento altamente capacitado, en concordancia con la visión educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Atestiguaron la firma del convenio Martha Gabriela Reyes Anaya, directora del ITACE Reynosa; Marina Patricia Garza, directora estatal de Centros de Formación para el Trabajo; y Ricardo Javier Vásquez Serrano, director de Vinculación de la UTTN.