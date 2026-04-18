Entregan constancias de capacitación laboral a PPLs del CEDES Altamira

-Los cursos brindan herramientas, habilidades y conocimientos en distintos oficios

Altamira, Tamaulipas.- Abril 18 de 2026.- Un total de 188 constancias fueron entregadas a personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, tras concluir diversos cursos de capacitación impartidos durante los meses de febrero y marzo por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo.

La actividad, coordinada por el área de Promoción y Desarrollo Laboral, forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la formación educativa y técnica al interior de los CEDES, con el propósito de dotar a las personas privadas de la libertad de herramientas, habilidades y conocimientos en distintos oficios.

Los cursos buscan no solo impulsar la capacitación laboral, sino también fomentar hábitos positivos, disciplina y autoestima entre los participantes, elementos fundamentales para su proceso de reinserción social y futura inclusión en el mercado laboral.

Estas acciones se realizan con base en lo establecido en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contemplan la capacitación como un eje fundamental en los procesos de reinserción.