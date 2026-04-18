Con pláticas y donación de plantas, promueven cuidado ambiental en Padilla 

Padilla Tamaulipas.- Abril 18 de 2026.- Con el objetivo de fomentar la cultura forestal y la conciencia ambiental desde la niñez, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Fomento Forestal, llevó a cabo el Taller de Sensibilización Forestal y Ambiental en la Escuela Primaria “Mártir de Chinameca”, ubicada en el poblado El Barretal.

En representación del titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, encabezó esta actividad, la cual forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la educación ambiental en el estado.

Atendiendo las indicaciones del secretario, orientadas a promover la concientización forestal en alumnos de educación primaria, se desarrolló esta jornada en coordinación con la Secretaría de Educación, en el marco del programa “Viernes de Detectives del Conocimiento: Ciencia y Cultura”.

Durante el evento, se brindó atención a 100 alumnos de 2º, 4º y 6º grado, quienes participaron en una plática sobre la importancia de los árboles en la vida diaria, así como en el cuidado del medio ambiente. Además, se realizó la donación de 100 plantas de especies como palo de rosa, lluvia de oro, níspero, sabino y palma enana, con el propósito de promover la reforestación y fortalecer la participación activa de las nuevas generaciones.

Así mismo destacó que como parte de las actividades lúdicas, las y los estudiantes participaron en el juego de la lotería forestal, donde los ganadores recibieron materiales didácticos que contribuirán a su formación educativa.