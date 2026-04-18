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Acredita CONADE al INDE Tamaulipas como órgano rector del deporte

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Puebla de Zaragoza.- Abril 18 de 2026.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas fue acreditado oficialmente como el órgano rector del deporte en la entidad, tras recibir el Registro Único del Deporte (RUD), documento avalado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Sistema Nacional del Deporte (SINADE).

La constancia fue entregada por el director de la CONADE, Rommel Pacheco, y por el titular del SINADE, Marco Antonio Arriola Valenzuela, quienes validaron el cumplimiento de los requisitos establecidos a nivel nacional.

El Registro Único del Deporte (RUD) es un documento obligatorio en México que forma parte del padrón oficial ante la CONADE y el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE), y permite acreditar a instituciones, deportistas y entrenadores, además de facilitar la gestión de recursos para el desarrollo deportivo.

El encargado de recibir esta acreditación fue el Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano.

Indicó que con este reconocimiento, el organismo estatal queda formalmente validado para coordinar, promover y regular el deporte en Tamaulipas, conforme a la normativa nacional.

Asimismo, se destacó la participación de la delegación tamaulipeca en la histórica edición número 30 de la Olimpiada Nacional, resultado del respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, encabezada por Silvia Casas González.

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