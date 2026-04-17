Salud inicia preparativos para la Semana Nacional de Vacunación 2026

Meta nacional superior a 2.4 millones de dosis

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los esquemas básicos de vacunación en la población infantil, así como aplicar refuerzos en personas adultas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas inició los preparativos de la Semana Nacional de Vacunación 2026, bajo el lema “Vacunar es Amar”.

La jornada, programada del 25 de abril al 2 de mayo, tiene como finalidad reforzar las acciones del Programa de Vacunación Universal mediante la promoción y aplicación gratuita de biológicos en todas las unidades de salud del país, informó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

En el marco de esta estrategia nacional, se estableció como meta la aplicación de más de 2 millones 400 mil dosis en todo el país, con el propósito de incrementar las coberturas de vacunación, así como iniciar o completar esquemas conforme a la línea de vida y proteger a la población objetivo.

La titular de la dependencia destacó que, para esta campaña intensiva, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha instruido garantizar los recursos necesarios para fortalecer esta actividad, incluyendo el aseguramiento de la red de frío para la adecuada conservación de los biológicos, la instalación de puestos de vacunación en zonas de alta afluencia y la realización de recorridos para la búsqueda intencionada de personas que requieran iniciar o completar su esquem

Durante este periodo se aplicarán todas las vacunas disponibles, priorizando BCG, hexavalente acelular, SRP, SR, DTP, Tdpa, rotavirus, neumococo, hepatitis A y B, y VSR, con énfasis en grupos vulnerables que enfrentan barreras de acceso a los servicios de salud, como población urbana periférica, comunidades rurales, zonas fronterizas y localidades indígenas.

En esta jornada intensiva participa todo el Sector Salud con el propósito de mantener el control epidemiológico de enfermedades prevenibles por vacunación. Por ello, se exhorta a la población a acudir a la unidad o Centro de Salud para el Bienestar más cercano y presentar su Cartilla Nacional de Salud.