Resguarda Guardia Estatal caravana internacional de motociclistas

-Más de un centenar de bikers de Canadá y Estados Unidos atraviesan el estado rumbo a El Salvador

Jiménez, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Personal de la Guardia Estatal desplegó un operativo de seguridad para resguardar el paso de una caravana internacional de motociclistas que ingresó al estado con destino a El Salvador.

El operativo fue implementado con el objetivo de garantizar el tránsito ordenado y seguro del contingente a lo largo de su recorrido por territorio tamaulipeco.

El punto de enlace se estableció sobre la carretera federal 101 Victoria–Matamoros, a la altura del kilómetro 96, en el municipio de Santander Jiménez, donde se realizó la entrega de la custodia por parte de la estación Rayones.

La caravana está integrada por aproximadamente cien motocicletas pertenecientes a la asociación L.A.M.A. (Latin American Motorcycle Association), conformada por participantes provenientes de Estados Unidos y Canadá, quienes recorrerán diversos municipios del estado, entre ellos Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El operativo consiste en brindar acompañamiento y seguridad en movimiento durante todo el trayecto del contingente, con el fin de salvaguardar la integridad de los participantes y mantener condiciones de seguridad en las vías de comunicación.