Rehabilita Gobierno de Soto la Marina drenaje sanitario en calles del primer cuadro

El pasado 14 de abril la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez Presidenta Municipal, llevó a cabo el banderazo de arranque de la obra de rehabilitación de la red de agua potable en calles del centro de la cabecera municipal.

Los trabajos se realizarán en la calle Mariano Matamoros, en el tramo comprendido entre Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, así como en la calle Cuauhtémoc, entre Mariano Matamoros y Benito Juárez.

Esta obra contempla la instalación de 288 metros lineales de tubería de PVC de 3 pulgadas, además de 30 tomas domiciliarias, con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable para las familias de esta zona.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soto la Marina continúa trabajando en obras que atienden necesidades prioritarias de la comunidad.