Realiza SET asignación de plazas de nuevo ingreso en educación básica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el sistema educativo en la entidad, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) llevó a cabo, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), la asignación de plazas docentes de nuevo ingreso en educación básica.

La ceremonia se realizó de manera virtual, en la que se asignaron plazas conforme al orden de prelación de las y los participantes, derivado de sus resultados en la Convocatoria del Proceso de Admisión en Educación Básica para el ciclo escolar 2025-2026.

El subsecretario de Administración, Hugo Armando Fonseca Reyes, quien presidió el evento, informó que las plazas corresponden a los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, educación física y educación especial, ofertándose un total de 37 vacantes, de las cuales se asignaron 35.

Señaló que los espacios laborales se ubican en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Villagrán, Padilla, Soto la Marina, Jaumave, Llera, Victoria, El Mante y Ciudad Madero, distribuidos en las seis regiones en que se organiza la administración educativa.

Asimismo, explicó que las dos plazas que no fueron seleccionadas por las y los docentes participantes en lista de ordenamiento, serán canalizadas a los niveles educativos correspondientes para su asignación por propuesta, hasta concluir el ciclo escolar.

Finalmente, felicitó a las y los nuevos docentes por su incorporación al sistema educativo estatal e hizo un llamado a desempeñar su labor con compromiso y vocación, en beneficio de la formación de niñas, niños y jóvenes, en concordancia con la visión educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.