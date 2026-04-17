Promueven cultura de respeto laboral con sesión de “Trabajo Digno” en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 17 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer entornos laborales más justos y respetuosos, se llevó a cabo una sesión informativa de “Trabajo Digno” en una empresa restaurantera en Ciudad Victoria, en la que participaron 16 colaboradores de áreas administrativas, operativas y de recursos humanos.

Durante la actividad se abordaron temas enfocados en la promoción de los derechos laborales, la igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana en los centros de trabajo, en apego a la Ley Federal del Trabajo y a los principios de justicia social.

Estas acciones se realizaron en seguimiento a las instrucciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado una agenda orientada a la construcción de condiciones laborales dignas y equitativas en todo el estado.

La sesión fue impartida por personal de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, dirigida por Federico Emilio Manautou Rodríguez, adscrita a la Dirección de Inspección y Previsión Social, reforzando el compromiso institucional de sensibilizar tanto a empleadores como a trabajadores sobre sus derechos y obligaciones.

El funcionario señaló que con estas iniciativas, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la promoción del bienestar laboral, en el marco de un gobierno humanista y de transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, trabajando en favor del desarrollo integral de las y los trabajadores y el bienestar de sus familias.