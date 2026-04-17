Promueve SET el deporte, la activación física y la prevención de adicciones entre la juventud tamaulipeca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS), promueve la práctica del deporte y la activación física en las juventudes tamaulipecas a través de la “Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones”, estrategia impulsada desde el Gobierno de México.

El titular de la SEMSYS, Igor Crespo Solís, indicó que esta jornada se efectuó de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto de la Juventud, sumando trabajo y voluntades a esta importante actividad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que, como parte de estas acciones, se realizó la Jornada Nacional de Fútbol para las Juventudes “Torneo de Cascaritas y Dominadas”, en la que participaron alrededor de 4 mil estudiantes de los niveles de educación media superior y superior, de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante, Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

Puntualizó que esta jornada tiene el propósito principal de promover estilos de vida saludables, la activación física y el sano esparcimiento entre las y los jóvenes tamaulipecos, fomentando entre ellos espacios de convivencia positivos y alejados de conductas de riesgo.

Mencionó además que en estos encuentros se fortalecen valores fundamentales como el trabajo en equipo, la equidad de género, la inclusión y el bienestar integral, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa, participativa y en paz.

Destacó que, con estas colaboraciones interinstitucionales, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, cumplen su compromiso con el desarrollo integral de las juventudes, aplicando estrategias que favorecen su formación, bienestar y participación activa en entornos seguros y saludables.