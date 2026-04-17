POR: ANA LUISA GARCÍA G.

¿Quién manda en Morena?

Tras varias versiones que aseguraban la salida de Luisa María Alcalde Luján de la presidencia de Morena, la susodicha tuvo que salir a declarar, que sigue al frente del partido y seguirá estando, sin embargo se observa como pieza clave a la senadora con licencia, Citlali Hernández Mora, hoy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, y en cuyas manos estará la definición de candidaturas en operación con las alianzas.

Pero por si las dudas, Luisa María aprovechó para sentenciar que, “la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”. Muy sutil, pero suena a que, si hay tal decisión, será porque la instalará en otra posición”.

Esto nos recuerda, una frase que circuló profusamente en los años 70’s, vivir fuera del presupuesto (oficial), es vivir en el error, y Alcalde no se ve dispuesta a quedar fuera del círculo de poder, es decir, de la nómina. También aprovechó para hacer notar las palabras de reconocimiento a su favor, pronunciadas por la presidenta de México.

La circunstancia es que Alcalde se queda, pero maniatada para elegir los próximos candidatos en los comicios de 2027, de los que saldrán 17 gobernadores y será renovada la Cámara de Diputados, por decir lo menos, porque también serán elegidos alcaldes y diputados locales.

– En cuanto a Hernández Mora, es presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, desde el jueves 16 de abril, constituyéndose en la pieza clave, que va a “interpretar” las decisiones de la primera morenista del país, Claudia Sheinbaum, y por lo tanto, estas condiciones dibujan a María Luisa Alcalde con escaso, o nulo poder de decisión. Los observadores políticos en ese círculo, consideran que Citlali es la pieza clave, el enlace del partido con la primera morenista del país.

En ese marco Luisa María tendrá que “interpretar” las decisiones de Sheinbaum para tener el mejor desempeño como presidenta del partido, mientras que Andy López Obrador, Secretario de Organización en el CEN Morenista, tiene bajo cuestas una gran responsabilidad en la sobrevivencia de Morena, a ambos los juzgará la historia en base a los resultados de la elección de 2027.

Esto nos da la visión de un “bipartidismo” donde compartir el poder de decisión no va a ser fácil, uno y otro bando lleva a cuestas un compromiso, uno con el de ayer y otro con el presente, algo difícil de coordinar. Veremos y diremos.

LA UAT IMPULSA LA IA EN EL TERRENO CIENTÍFICO.- Es bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ha visto fortalecer su liderazgo en innovación tecnológica al consolidar una alianza estratégica internacional, misma que impulsa el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y científico.

Anaya Alvarado, presidió una reunión con autoridades académicas de la Universidad Sharda, de la India, en la que participaron con la implementación del Manifiesto Institucional de Inteligencia Artificial de la UAT, una iniciativa que posiciona a la institución como referente nacional en el uso ético y estratégico de estas tecnologías.

El rector de la UAT destacó, que las universidades enfrentan una responsabilidad histórica ante la transformación digital, por lo que la institución impulsa un modelo educativo basado en la ética, la inclusión y el bienestar social.

Durante una sesión virtual, directivos de la universidad asiática, destacaron la propuesta de establecer un nodo internacional que fortalezca una agenda global compartida en inteligencia artificial, gobierno electrónico y desarrollo tecnológico.

MUNICIPIO DE VICTORIA REHABILITA DRENES PLUVIALES. – Napoleón Bonaparte acuñó la frase, “de pequeños detalles está hecha la historia”, y es el caso de las obras de rehabilitación y limpieza de drenes pluviales que realiza el Ayuntamiento, pero que, cuando estas acciones se dejan de hacer y caen lluvias abundantes, se inundan las calles, se tornan intransitables.

En ese sentido el alcalde Lalo Gattás, se dio a la tarea de supervisar los trabajos de rehabilitación de las tuberías, donde había fugas y la limpieza de drenes pluviales en la ciudad. En el primer caso significa cuidar y evitar desperdicios de agua en los 1,237 kilómetros de redes en la ciudad, para ello recorrió diferentes puntos de la ciudad, verificando puntos donde hubo reportes de sugas.

En ese recorrido lo acompañó el gerente del organismo operador, Fernando García Fuentes, quien detalló que en la actual administración se han reparado 7,514 metros lineales de tubería que estaba dañada, y se construyeron 1,428 metros de nuevas redes para hacer más eficiente el abasto del vital líquido a los usuarios.

En ese marco Gattás Báez, reconoció el esfuerzo del personal de COMAPA Victoria, para tender reportes ciudadanos que se reciben a través del número Aquatel 073, redes del municipio y audiencias de Día del Pueblo, son acciones para evitar el desperdicio de agua potable.