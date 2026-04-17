POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Hasta dónde son reales las bondades del “Plan B”

Las últimas medidas que desde la cúpula del gobierno federal se han dictado como recurso de austeridad, acaba con el mito de la división de poderes. La soberanía de los estados tan “cacareada” en los discursos, y la autonomía política, administrativa y hacendaria de los municipios, no coinciden con las últimas prácticas, que por el motivo que sea, han quedado marginadas, sepultadas o como se quiera llamar.

La situación es que la intervención del gobierno central en su práctica administrativa y ejercicio del poder, presentada como “Plan B” y avalada por los Congresos Locales, ya es una realidad, y se centra en acciones como limitación de salarios a funcionarios electorales, reducción del número de ediles en los cabildos limitándolos a un máximo de 15 y un tope al gasto de los congresos locales.

Esta actuación, seguramente es aprobada por los ciudadanos, pero requiere un informe en el que se precise a cuánto asciende lo “ahorrado”, y sobre todo, a donde se aplicarán esos recursos.

Entendemos que el país vive momentos difíciles, que las condiciones que dejó el de Macuspana, no son las mejores, y que el actual gobierno de la República, está haciendo malabares para dar los mejores resultados en la redistribución de recursos. De ahí que la presidenta Claudia Sheinbaum elaboró una propuesta de reducción del número de regidores y síndicos, una atribución que cada Cabildo había ejercido hasta ahora, además de fijar un tope al presupuesto de los Congresos locales.

¿Por qué, la presidenta Sheinbaum adopta esta postura? Seguramente es respuesta a planteamientos de los gobernadores de todos los estados, que deben de estar pidiendo recursos para los municipios, o bien, atiende a gestiones directas de los propios alcaldes. Y la respuesta ahí está, reduzcan gastos de nómina, vean como implementan medidas de austeridad, porque el Poder Ejecutivo Nacional, está ocupado pagando la deuda que heredó, y las obras emblemáticas del sexenio anterior. Pero el asunto no para ahí, está por verse que otros recursos se implementan para “sacar al buey de la barranca”. Por lo pronto ya es un hecho que el gobierno federal le puso límite a los presupuestos de los Congresos Locales del país, y ahora les reduce el número de ediles en los cabildos, es una sugerencia, que cuando proviene de la Presidencia de la República es una orden, al buen entendedor… Por lo que respecta a los recursos financieros, ahora limitados al Poder Legislativo de las 32 entidades del país, sólo 7 están por arriba de ese tope.

Así, sin pudor alguno, por aquello de la “División de Poderes”, que nunca ha existido, pero se cubrían formas, y de la “soberanía” a la que aluden los estados de la República y que manifiestan en sus discursos los gobernadores de las diferentes entidades, ahora quedan reducidas a nada.

En lo personal, no vemos mal que reduzcan la nómina de ediles, por los motivos que sea, lo único que preocupa, es que el régimen actual trae una super “podadora”, que brinca disposiciones incluso constitucionales, como es el caso de los “super aguinaldos” retroactivos, cuya asignación tan alta era injusta, frente al tratamiento de otros sectores de trabajadores del gobierno, pero la medida de retroactividad es anticonstitucional.

Lo que preocupa, es que principios protegidos por la Constitución de la República, ahora han sido vulnerados por otras políticas institucionales, eso significa que cualquier otro derecho hasta ahora consagrado por nuestra Carta Magna, pueda ser pasado por alto, y tendrá como sustento precisamente estos procedimientos que adquirieron validez, pasando por encima de la ley.

Finalmente, la mejor forma de legitimar las iniciativas de la Presidencia de la República, es informar a cuánto ascienden esos ahorros, y a donde se aplicarán esos recursos. Esto cuando menos contribuirá a generar una aceptación ciudadana, porque en el otro lado de la moneda, ya hay un movimiento de resistencia, de reprobación y que promoverán de diferentes maneras su inconformidad quienes se sienten agraviados con la medida.

OBRAS ESTRATÉGICAS DE AMÉRICO DAN SEGURIDAD HÍDRICA. – El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas, ha puesto especial interés en la seguridad hídrica, son obras estratégicas y prioritarias, todas las que tienen que ver con este tema, entre ellas destaca la construcción de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero y una nueva planta potabilizadora. Además, de llevar a cabo proyectos de infraestructura hidráulica para el abastecimiento hasta el año 2050.

Otro renglón importante lo constituye la infraestructura vial a lo largo y ancho del estado, vías de comunicación eficiente contribuyen al desarrollo de las actividades productivas de los tamaulipecos.

Eso sin descuidar los proyectos de infraestructura, porque sin agua suficiente no hay crecimiento. Así es como se impulsa la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero, un proyecto que busca garantizar el suministro de agua a Cd. Victoria y la región, con una capacidad de 1,500 litros por segundo.

Sin duda el gobierno de Américo Villarreal tiene visión y rumbo.

GESTIONA LA UAT A SUS ESTUDIANTES MOVILIDAD A ESPAÑA. Bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ha dado impulso a las estancias académicas internacionales, facilitando a sus estudiantes la oportunidad de acceder a ellas, con el propósito de potenciar sus habilidades educativas y personales.

Desde el inicio de su administración, el rector Dámaso Anaya planteó la necesidad de que la Universidad se consolide en el ámbito internacional a corto plazo y, en este sentido, fortaleció el Programa Académico de Movilidad Educativa, que brinda a los estudiantes la posibilidad de cursar estudios en instituciones de Sudamérica y España, para el efecto lanza convocatorias y los interesados, que incluye al profesorado, pueden acceder a diferentes ofertas académicas.

Este procedimiento representa una oportunidad para enriquecer su formación profesional y personal, bajo este mecanismo los estudiantes conocen otras culturas, fortalecen su formación académica, y amplían su visión del mundo.

GATTÁS PRESIDE MESA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN. – El Municipio de Victoria dejó constancia de su interés de trabajar con instancias federales y estatales en la construcción del desarrollo urbano de Victoria. Esto, tras tomar importantes acuerdos surgidos de la quinta sesión celebrada entre los tres niveles de gobierno, bajo el modelo de Mesa de Infraestructura, Conservación y Mantenimiento Municipal.

En ese escenario se generaron condiciones para integrar un programa de trabajo y hacer de Victoria una ciudad mejor planeada, atendida y conectada. Este ejercicio de comunicación e interacción estuvo presidido por el presidente municipal, Eduardo Gattás Báez, quien condujo este esfuerzo coordinado para planear el desarrollo urbano de la capital tamaulipeca.

En los trabajos participaron titulares y representantes del Centro SCT Tamaulipas, CFE, CANADEVI, INFONAVIT, ITAVI, ITIFE y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quienes con su presencia confirmaron interés y colaboración en las obras y acciones emprendidas por el Ayuntamiento que preside el alcalde Gattás Báez, quien agradeció a los funcionarios y representantes del Centro SCT Tamaulipas, CFE, CANADEVI, INFONAVIT, ITAVI, ITIFE y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) su respuesta al llamado a esta reunión.