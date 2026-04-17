Participa SABG en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 17 de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, y representada por Luis Osvaldo Soberón Mejía, titular de la Dirección de Investigación y Anticorrupción, participó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Durante el encuentro, se establecieron las directrices estratégicas que regirán las políticas de combate a la corrupción para el presente ejercicio, subrayando la importancia de la participación de las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción en los entes públicos que presenten necesidades institucionales o tecnológicas, a fin de implementar la Política Estatal Anticorrupción y sus sistemas.

En el desarrollo de la sesión se abordaron temas orientados a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, mediante el seguimiento riguroso de los procesos de combate a la corrupción, centrando la atención en las faltas administrativas graves y no graves, así como en los delitos por hechos de corrupción, abarcando las etapas de prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción.

“En el marco de este Comité, la SABG refrenda su compromiso de trabajar de manera articulada con las instituciones que integran el Sistema Estatal, impulsando acciones concretas que trascienden el discurso para consolidar un gobierno más eficiente y cercano a la ciudadanía”, expresó Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Indicó que con esta participación, la secretaría no solo cumple con su mandato normativo, sino que se posiciona como un pilar fundamental en la consolidación de una cultura de la legalidad y el buen gobierno en beneficio de la sociedad.

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