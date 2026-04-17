Inauguran nuevas instalaciones del Instituto de Defensoría Pública en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 17 de 2026.- Con el objetivo de garantizar una atención digna, cercana y de calidad a la ciudadanía, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, encabezó la inauguración del nuevo edificio del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, ubicado en la calle 15 Matamoros de esta ciudad capital.

Durante el evento, el secretario general de Gobierno estuvo acompañado por el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez; la directora general del Instituto, Roxana Guerrero Galván; así como por coordinadores, directoras y directores de diversas áreas.

En su mensaje, Villegas González reconoció el trabajo de la directora general del Instituto, destacando su compromiso y resultados al frente de la institución. Asimismo, reiteró la importancia de continuar fortaleciendo las acciones en favor del acceso a la justicia, en congruencia con el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por su parte, el subsecretario Jorge Luis Beas Gámez agradeció el respaldo del gobernador del Estado y del secretario general de Gobierno, destacando el apoyo brindado para hacer posible la renovación de las instalaciones. Señaló que, desde el inicio de la actual administración, se identificaron áreas de oportunidad en la infraestructura, las cuales hoy se ven atendidas con espacios dignos tanto para el personal como para la ciudadanía que solicita servicios de asesoría legal.

Asimismo, reconoció el compromiso del equipo de trabajo del Instituto, subrayando su profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio.

En su intervención, la directora general del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, Roxana Guerrero Galván, expresó su agradecimiento por el respaldo institucional recibido y reafirmó el compromiso de continuar ofreciendo servicios de calidad, fortaleciendo el acceso a la justicia y posicionando al Instituto como referente en la entidad.

Con la apertura de estas nuevas instalaciones, el Gobierno del Estado avanza en el fortalecimiento de la infraestructura institucional y en la mejora de los servicios públicos, garantizando a las y los tamaulipecos un acceso más digno, eficiente y equitativo a la justicia, en línea con una visión de gobierno humanista y cercano a la ciudadanía.