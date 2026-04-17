Inaugura SIPINNA Tamaulipas Espacio Amigable en la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís, en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Abril 17 de 2026.- El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas llevó a cabo la inauguración del “Espacio Amigable con Enfoque de Infancia”, un área diseñada para garantizar, proteger y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, brindándoles un entorno seguro, digno y adecuado para su desarrollo integral.

Este espacio fue habilitado en la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís, A.C., en el municipio de Matamoros, como parte de las acciones interinstitucionales orientadas a fortalecer la atención a la niñez en situación de movilidad.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ivette Salazar Márquez, quien encabezó el acto inaugural.

Durante su mensaje, Salazar Márquez destacó que la creación de este tipo de espacios responde al compromiso del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, de garantizar y salvaguardar los derechos de la niñez tamaulipeca, especialmente en contextos de vulnerabilidad como la migración. Asimismo, reconoció la labor del director del albergue por su compromiso en favor de la población migrante.

Por su parte, el director del Albergue para Migrantes San Francisco de Asís, José Luis Elías Rodríguez, agradeció la implementación de este espacio, subrayando que contribuirá a mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes que requieren acompañamiento y protección.

Como parte del programa, se realizó la develación de la placa conmemorativa, marcando formalmente la apertura del espacio.

Al evento asistieron autoridades estatales, así como la secretaria ejecutiva del SIPINNA en Matamoros, Mayra Ruth Flores Lucio, en representación del presidente municipal, José Alberto Granados Fávila. Asimismo, acudió Jesús Cisneros Villarreal, vicepresidente de la Asociación Civil EXAUAT, en representación de su presidente, Héctor Iván Reyes Herrera.