Inaugura SEDENER la ExpoGas Tampico 2026

Tampico, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Dentro de un espacio técnico especializado en el sector gasolinero y de petrolíferos, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, inauguró la ExpoGas Tampico 2026.

Con la presencia de la senadora Beatriz Robles Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez en representación del gobernador Américo Villarreal, dieron inicio a este encuentro para el fortalecimiento del sector energético y gasolinero del estado.

En su intervención, el secretario Ángel Jiménez destacó que Tamaulipas juega un papel muy importante al contar con dos de los campos más importantes de petróleo y gas en México, posicionado al estado como un eje fundamental para la estrategia que desarrolla la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que bajo la visión del gobernador Américo Villarreal, la SEDENER impulsa una planta de etanol para que Tamaulipas sea pionero en la producción de este biocombustible en el país.

Asimismo, realizó un recorrido en los stands participantes para hacer la invitación a la conformación del Clúster Energético de Tamaulipas, y al Congreso Internacional de Energía a celebrarse del 27 al 29 de octubre en la Expo Tampico.